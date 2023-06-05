驗血公司通知逾400客戶「可能患癌」點知擺烏龍 應該開心定嬲？

美國一間只須驗血就能得知有否患上逾50種癌症的公司，日前向逾400名客戶發出「驚嚇」通知，稱他們有可能患癌，有關通知是因系統軟件出錯而擺烏龍發出，令用戶虛驚一場。
血液檢測公司Grail周日發聲明稱，有408名客戶上月錯誤地收到了可能患癌的通知。據稱該公司與遙距醫療公司PWNHealth合作，向用戶發送血液檢測包「Galleri」的化驗結果。然而PWNHealth因系統軟件出錯，於5月10日至18日向上述客戶發出「不準確」的通知，公司在5月19日向Grail通報。
驗血｜公司強調屬「軟件問題」與化驗技術無關
Grail強調，事件是因「軟件設定問題」(software configuration issue)所致，與該公司的檢測技術無關，收到錯誤訊息的客戶中，有超過一半尚未進行檢測，而事件亦無洩露任何客戶的健康訊息。Grail並稱，已在得知問題後36小時內，透過電話和電郵聯繫受影響客戶澄清。據報「Galleri」檢測包收費約950美元(約7,410港元)，目標客戶群是大企業人員及保險公司。
Grail早前被基因測序龍頭公司Illumina以70億美元(約546億港元)收購，但美國聯邦貿易委員會4月時指有關交易可能影響癌症篩查市場發展、令產品價格上升，下令撤銷收購，Illumina稱會上訴。