驗血公司通知逾400客戶「可能患癌」點知擺烏龍 應該開心定嬲？

美國有逾400人收到「可能患癌通知」，結果是虛驚一場。(路透社)

美國一間只須驗血就能得知有否患上逾50種癌症的公司，日前向逾400名客戶發出「驚嚇」通知，稱他們有可能患癌，有關通知是因系統軟件出錯而擺烏龍發出，令用戶虛驚一場。

血液檢測公司Grail周日發聲明稱，有408名客戶上月錯誤地收到了可能患癌的通知。據稱該公司與遙距醫療公司PWNHealth合作，向用戶發送血液檢測包「Galleri」的化驗結果。然而PWNHealth因系統軟件出錯，於5月10日至18日向上述客戶發出「不準確」的通知，公司在5月19日向Grail通報。