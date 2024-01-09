驚嚇一刻 阿根廷青年因戴這種飾物遭雷劈 瞬間僵直倒地昏迷(有片)

雷暴期間在戶外活動要注意安全，英媒報道，阿根廷26歲男子貝隆(Jonathan Beron)本月6日與友人在聖路易斯省一處公園躲在樹下避雨，5人聊天期間，周遭突然冒出一道閃光，貝隆遭雷電擊中，瞬間僵直倒地昏迷。友人趕緊將他送院搶救，醫生經檢查後發現他全身約20%面積嚴重燒傷，其中腹部和大腿等部位傷勢嚴重。
貝隆被送進ICU治療後情況好轉，至今已轉到一般病房留醫。親友表示，事發時閃電先落在貝隆與一名朋友之間，但因貝隆剛巧戴著金屬頸鍊，所以被閃電擊中，瞬間冒出火光，貝隆倒地。雷電突襲，朋友們嚇得拔足逃跑，隨後回現場，看到貝隆倒地，都以為他死定了。
被雷電擊中前一刻
貝隆在病榻受訪表示，「我完全不記得當時發生甚麼事，我和朋友當時在樹下站了幾分鐘，閃電就突然擊中我」。他只記得被擊中前看到一道白光。
遇雷暴時自保
阿根廷部分地區近日出現暴風雨，氣象部門已對民眾發出警報，建議暴風雨期間不要在戶外活動，也不要到樹下躲避。
#viral ⚡️ Insólito 😱😱💥💥 lo ocurrido el sábado a las 3:20 en la provincia de San Luis, Argentina, cuando a Jonathan Berón (26) le dio de pleno un rayo y sobrevivió para contarlo, aunque con el 20% del cuerpo con quemaduras.#TodoEstáEnLN pic.twitter.com/oLQTbuwDwk— Diario La Nación (@LaNacionPy) January 8, 2024