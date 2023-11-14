驚嚇！南非女子激光脫毛致皮膚燒傷 頸部驚現國際象棋棋盤

醫學美容失敗，好驚嚇！英國《每日郵報》報道，居於南非開普敦的38歲女子莫約(Thobe Moyo)，約20年前突然長出鬍子，其後確診患上多囊性卵巢症候群，症狀包括經期紊亂，男性荷爾蒙旺盛導致體毛過多等。那時，她須天天剃鬍子，大學畢業後開始做激光脫毛療程，效果可維持數個月。 今年9月，莫約在網上發現一間美容院備受好評，便決定花13英鎊(約124港元)試做他們的激光脫毛療程。她已特別向職員說明，皮膚容易紅腫，要求完成後用冰敷，但她懷疑店方安排一名實習生替她脫毛，結果「出事」。

莫約憶述，療程剛開始幾分鐘，她就感到一陣刺痛和灼燒，皮膚就像燒傷那樣，但因為相信店方，便沒即時投訴。後來痛楚太強烈，她才敢向店方反映。職員卻回答說，「這種情況很正常」，隨後調校了一下激光儀器，她才沒那麼疼痛。 沒想到，整個脫毛療程結束後，莫約照鏡子，驚嚇地發現下巴至頸部一大片皮膚燒傷，且呈一個個方格。她立即前去美容院質問，店方保證只需冰敷，以及一些護理就會復原。

苦主：一句道歉不能消除傷害 可是，經過1個多月，莫約的下巴和頸部仍有燒傷痕跡，黑色方格正慢慢結痂，而當方格的痂脫落後，新生皮膚的顏色與原本的不一樣，看來就像國際象棋棋盤。