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國際
2023-11-14 18:48:02

驚嚇！南非女子激光脫毛致皮膚燒傷 頸部驚現國際象棋棋盤

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莫約頸部皮膚燒傷的部分脫皮後，呈現出一個個方格。(互聯網)

莫約頸部皮膚燒傷的部分脫皮後，呈現出一個個方格。(互聯網)

醫學美容失敗，好驚嚇！英國《每日郵報》報道，居於南非開普敦的38歲女子莫約(Thobe Moyo)，約20年前突然長出鬍子，其後確診患上多囊性卵巢症候群，症狀包括經期紊亂，男性荷爾蒙旺盛導致體毛過多等。那時，她須天天剃鬍子，大學畢業後開始做激光脫毛療程，效果可維持數個月。

今年9月，莫約在網上發現一間美容院備受好評，便決定花13英鎊(124港元)試做他們的激光脫毛療程。她已特別向職員說明，皮膚容易紅腫，要求完成後用冰敷，但她懷疑店方安排一名實習生替她脫毛，結果「出事」。

莫約憶述，療程剛開始幾分鐘，她就感到一陣刺痛和灼燒，皮膚就像燒傷那樣，但因為相信店方，便沒即時投訴。後來痛楚太強烈，她才敢向店方反映。職員卻回答說，「這種情況很正常」，隨後調校了一下激光儀器，她才沒那麼疼痛。

沒想到，整個脫毛療程結束後，莫約照鏡子，驚嚇地發現下巴至頸部一大片皮膚燒傷，且呈一個個方格。她立即前去美容院質問，店方保證只需冰敷，以及一些護理就會復原。

莫約頸部皮膚燒傷的部分脫皮後，呈現出一個個方格。(互聯網) 莫約頸部皮膚燒傷的部分逐漸脫皮。(互聯網) 莫約頸部皮膚燒傷的部分逐漸脫皮。(互聯網) 莫約頸部皮膚燒傷的部分開始脫皮。(互聯網) 莫約的生活照。(互聯網) 莫約的生活照。(互聯網) 莫約的生活照。(互聯網) 南非開普敦。(互聯網)

苦主：一句道歉不能消除傷害

可是，經過1個多月，莫約的下巴和頸部仍有燒傷痕跡，黑色方格正慢慢結痂，而當方格的痂脫落後，新生皮膚的顏色與原本的不一樣，看來就像國際象棋棋盤。

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因容貎怪異，莫約的生活和社交大受影響，不但因傷口未復原而無法游泳，也不敢和朋友見面，被迫給疤痕遮遮掩掩，「大家都問我的臉怎麼了？」。投訴後，店方只給她一封道歉信和一罐蘆薈鎮痛啫喱。

莫約怒言，之前做過10多次激光脫毛，從來沒有問題，懷疑是實習生沒開啟激光機器的冷凍功能，導致她皮膚灼傷。她說，「一句道歉和一罐蘆薈，不能消除他們(對我)造成的傷害」。

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