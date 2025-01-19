驚嚇！危地馬拉國際機場2架升降客機距離僅100呎 險些空中相撞

危地馬拉拉奧羅拉國際機場(La Aurora International Airport)因管理不善，多年來備受外界抨擊，近日更發生嚴重飛行安全事故，兩架分別正在起飛、降落的客機，險些在機場上空相撞。

媒體報道，這次九霄驚魂發生在本月13日晚當地時間約9時，一架準備降落的客機與一架剛起飛的客機，因距離太近，要降落的客機被通知須拉高重飛，因此兩機在機場上空「擦身而過」。有目擊民眾指，兩機最接近時距離僅大約100呎(約30米)。

兩架客機共載著超過400名乘客，拉奧羅拉國際機場又位於首都市區內，鄰近人口稠密的第9區，如果發生相撞，後果不堪設想。民航總局正調查是否有機場空管人員出錯，才讓兩機險些空中相撞，或是機械故障或天氣問題導致。