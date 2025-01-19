驚嚇！危地馬拉國際機場2架升降客機距離僅100呎 險些空中相撞

危地馬拉拉奧羅拉國際機場(La Aurora International Airport)因管理不善，多年來備受外界抨擊，近日更發生嚴重飛行安全事故，兩架分別正在起飛、降落的客機，險些在機場上空相撞。
媒體報道，這次九霄驚魂發生在本月13日晚當地時間約9時，一架準備降落的客機與一架剛起飛的客機，因距離太近，要降落的客機被通知須拉高重飛，因此兩機在機場上空「擦身而過」。有目擊民眾指，兩機最接近時距離僅大約100呎(約30米)。
兩架客機共載著超過400名乘客，拉奧羅拉國際機場又位於首都市區內，鄰近人口稠密的第9區，如果發生相撞，後果不堪設想。民航總局正調查是否有機場空管人員出錯，才讓兩機險些空中相撞，或是機械故障或天氣問題導致。
當地媒體《自由新聞報》報道，危地馬拉航空安全問題嚴重，單是2024年便發生10宗事故，造成生命財產損失。而大部分事故是小型飛機或直升機機械故障，機輪爆胎等緊急迫降，其中去年7月一架小型飛機撞山釀2死，8月初一架直升機墜毀造成2死，事故原因至今還未釐清。
此外，拉奧羅拉國際機場位於首都市區，航空事故往往波及建築物和民眾。2020年11月，一架運送人道援助物資的小型飛機，起飛後在人口稠密的第9區一處道路上。最嚴重的事故發生在1999年12月21日，古巴航空一架客機在拉奧羅拉國際機場降落時，衝出跑道撞倒機場鄰近的民宅，造成機上16人及地面2人死亡。
其後調查發現，機師將航機降落在跑道中段，導致沒有足夠的距離讓航機滑行減速，才會衝出跑道撞向民宅。