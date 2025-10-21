驚嚇！埃及13歲男學生模仿電影電玩情節殺同學 電鋸肢解再食屍 稱像吃炸雞

埃及發生一宗恐怖殺人吃屍案，一名13歲男學生涉嫌殺害同班同學並分屍，吃下部分屍體，被捕後向警方供稱「全是出於好奇」。警方調查發現，其動機是想模仿電影和網上遊戲的暴力情節而殺人。
英國《太陽報》周一(20日)報道，案發於埃及伊斯梅利亞省(Ismailia governorate)。警方表示，15歲的尤瑟夫(Youssef A)涉嫌誘騙同班同學穆罕默德(Mohamed A.M.)到他家，伺機用木棍多次重擊穆罕默德的頭部將他殺死，再用電鋸分屍，更把部分屍塊放進自己的書包。
幾天後，有居民在當地購物中心附近發現疑似人體殘骸，警方隨即搜索，陸續在橋底、水池和空地等發現更多屍塊。警方經調查後拘捕尤瑟夫，他承認犯案，稱是為了重現電影和網上遊戲中看到的暴力場景，「想試試那樣殺人是甚麼感覺」。
更驚嚇的是，尤瑟夫聲稱「因為好奇」，吃了部分屍體，形容口感「像炸雞」。隨後，警方把尤瑟夫押返現場重組案情，他帶著調查人員逐一指認棄屍地點。而驗屍結果顯示，死者因頭部受硬物重創致命，亦確認檢獲的電鋸為分屍兇器。
如此殺人吃屍在當地引起公憤，數千人聚集在阿爾馬塔菲清真寺為死者祈禱，死者隨後在家族墓園下葬。
疑犯尤瑟夫正被檢察機關扣留調查，稍後將送往少年庇護中心接受心理和精神狀態評估等。警方還會對疑犯進行藥物檢測，釐清他是否受藥物影響而犯案。