驚嚇！埃及13歲男學生模仿電影電玩情節殺同學 電鋸肢解再食屍 稱像吃炸雞

埃及發生一宗恐怖殺人吃屍案，一名13歲男學生涉嫌殺害同班同學並分屍，吃下部分屍體，被捕後向警方供稱「全是出於好奇」。警方調查發現，其動機是想模仿電影和網上遊戲的暴力情節而殺人。

英國《太陽報》周一(20日)報道，案發於埃及伊斯梅利亞省(Ismailia governorate)。警方表示，15歲的尤瑟夫(Youssef A)涉嫌誘騙同班同學穆罕默德(Mohamed A.M.)到他家，伺機用木棍多次重擊穆罕默德的頭部將他殺死，再用電鋸分屍，更把部分屍塊放進自己的書包。

幾天後，有居民在當地購物中心附近發現疑似人體殘骸，警方隨即搜索，陸續在橋底、水池和空地等發現更多屍塊。警方經調查後拘捕尤瑟夫，他承認犯案，稱是為了重現電影和網上遊戲中看到的暴力場景，「想試試那樣殺人是甚麼感覺」。