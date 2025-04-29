驚嚇！女子住倫敦酒店 男經理半夜入房舔腳性侵

英國倫敦一名酒店男經理被控半夜潛入女住客房間，舔、觸摸對方的腳，並性侵女住客的友人。檢方調查發現，男經理從2008年開始犯案，導致多人受害……
16年間多次犯案
媒體報道，46歲的法赫米(Ahmed Fahmy)曾在倫敦多間酒店、民宿工作，他涉嫌於2008年至2024年期間犯下多宗刑案，包括多次於夜間潛入女住客房間，趁她們熟睡時舔或觸摸其腳部。
對受害人施詭計
檢方指，4名女子去年1月19日前往倫敦，入住戈爾德斯格林區(Golders Green)被告工作的酒店。4人外出後各自活動，其中3人凌晨返回酒店，卻發現沒有房間鎖匙，任職經理的被告說他沒有該房間的後備鎖匙，便安排3人付費80英鎊(約832.4港元)住進另一房間，結果其中一名女子深夜驚嚇地發現遭法赫米舔腳。
帶住客返房性侵
女子受驚醒來，推開法赫米並要求他離開，法赫米便回到前台工作。第4名女子其後獨自返回酒店，法赫米沒有帶她到3名同伴的房間，而是把她帶到自己的房間性侵。
受害人大多三四十歲
兩名受害人翌日報警，警方發現法赫米和之前2宗類似案件有關，其後再查出他從2008年開始犯案，大多是入房舔或觸摸女住客的腳。受害人大多30至40歲。經調查後，法赫法被控一項性侵以及3項意圖性侵。
受害女子出庭作供，經歷事件後，她對男性徹底失去信任，每晚都無法安睡。經審理後，法赫米去年7月被判罪成。
法官怒斥「危險罪犯」
法官近日判刑時指，法赫米身為酒店職員，利用職權與操控手段接近受害人，是「危險罪犯」，須重判監禁10年。
警方懷疑可能有更多人受害，在社交平台發布影片呼籲受害者挺身報案。