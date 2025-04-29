驚嚇！女子住倫敦酒店 男經理半夜入房舔腳性侵

英國倫敦一名酒店男經理被控半夜潛入女住客房間，舔、觸摸對方的腳，並性侵女住客的友人。檢方調查發現，男經理從2008年開始犯案，導致多人受害……

16年間多次犯案

媒體報道，46歲的法赫米(Ahmed Fahmy)曾在倫敦多間酒店、民宿工作，他涉嫌於2008年至2024年期間犯下多宗刑案，包括多次於夜間潛入女住客房間，趁她們熟睡時舔或觸摸其腳部。

對受害人施詭計

檢方指，4名女子去年1月19日前往倫敦，入住戈爾德斯格林區(Golders Green)被告工作的酒店。4人外出後各自活動，其中3人凌晨返回酒店，卻發現沒有房間鎖匙，任職經理的被告說他沒有該房間的後備鎖匙，便安排3人付費80英鎊(約832.4港元)住進另一房間，結果其中一名女子深夜驚嚇地發現遭法赫米舔腳。