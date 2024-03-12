驚嚇！日男浸浴熟睡逾5小時 手指褶紋像腦袋 痛到無法穿衣

相信不少人都試過洗澡或浸浴一段時間，手指頭便會皺起來，抺乾後慢慢回復正常，但日本一名男子卻超誇張…… 網友「@nattsunyan」本月4日在社交平台「X」發布一張怪相，可見其手指頭浸到滿是深刻的皺褶，看來就像腦袋褶紋，還明顯發白，有少許脫皮。留言寫道，「在浴缸睡了5個半小時，手都痛死了。」 回家要享受浸浴 媒體encount其後報道，@nattsunyan今年20歲，是一名獨居的大學男生，租屋處沒有浴缸，所以本月初回到老家時，滿心期待地要好好放鬆身心，享受久違了的浸浴。但因長途跋涉返家以致疲累不堪，浸浴讓他舒服地睡著了。

@nattsunyan說，事後已不太記得睡著時的姿勢，只記得手和身體一直浸在浴缸裡。醒來後第一個反應就是明顯的疼痛感，「當時手痛到想要再沖身也沒辦法，甚至開不到浴室的門，只能用指甲勉強把門打開」。 他走出浴室後，想拿起毛巾擦乾身體、穿衣，手指也痛得難以忍受，花了比平常長數倍的時間才能完成這些簡單動作。除了手指疼痛，也明顯覺得喉嚨乾燥，懷疑可能是脫水症狀。但是因為實在太睏，所以穿好衣服後，他又馬上在睡房睡了4到5個小時。

網民有共鳴 所幸他睡醒後，手指的皺褶已恢復正常，雖然還有一點疼痛，但是因為大致上沒問題，所以沒有求醫。