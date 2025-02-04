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國際
2025-02-04 19:16:24

驚嚇！海豚表演開心飛躍 下秒頭撞池邊慘死(有片)

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左至右：海豚返回水裡時，意外撞到混凝土池邊，即癱倒在地，職員立即上前查看。(互聯網)

左至右：海豚返回水裡時，意外撞到混凝土池邊，即癱倒在地，職員立即上前查看。(互聯網)

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墨西哥一間渡假酒店一場海豚表演發生駭人意外，一條海豚躍出水面，返回池中時不慎撞到混凝土池邊，當場癱軟、傷重死亡。事發時有不少家長帶著孩子觀看表演，當場被嚇壞。

傳媒報道，事發於墨西哥坎昆(Cancún)附近的Barcelo Riviera Maya酒店。從本月1日上傳至社交平台「X」的影片可見，事發時3條海豚在狹窄的水族箱裡表演，動作一致地從水裡躍出，但其中一條返回水中時頭部撞到池邊，癱倒在地上，動也不動，職員們立即上前查看。報道指，出事海豚名為「普拉塔」(Plata)。

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動保組織：不只一條海豚死亡

當地一個海豚保護組織在社交網上傳影片，表示影片由一名上月入住該酒店的遊客提供，而這並非該酒店第一次發生罔顧動物安全的事件。除了普拉塔，該組織懷疑另一條名為「阿歷克斯」(Alex)的海豚亦已死亡，因此要求酒店立即關閉不合規格的水族箱。
 

事發時，3條海豚表演。(互聯網) 其中一條海豚偏離，撞向池邊。(互聯網) 海豚偏離，頭部直撞池邊。(互聯網) 海豚頭部直撞池邊，即癱倒在地。(互聯網) 海豚猛撞混凝土池邊，嚇壞觀眾。(互聯網) 海豚頭部直撞池邊，即癱倒在地。(互聯網) 海豚頭部直撞池邊，即癱倒在地，職員上前查看。(互聯網) 海豚頭部直撞池邊，即癱倒在地，職員上前查看。(互聯網)

海豚看到海洋 但困在水族箱生活

動保團體指，該酒店的水族館狹小，是全墨西哥最細小的，海豚是群居動物，被迫與族群分開，生活在狹小水族箱的模樣，實在令人心痛。動保團體並指，表演場地位於海邊，水族箱距離海洋只有幾公尺，海豚雖然每天可以見到、聞到海洋，但被困在狹小的水族箱裡生活。

水族館反駁指控

水族館發聲明反駁指控，表示網上流傳的影片於2020年拍攝，並非今年，館內所有海豚目前健康良好，住在另一設施裡。報道指，事件在網上曝光引發熱議，當局已介入調查。
 

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