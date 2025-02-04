驚嚇！海豚表演開心飛躍 下秒頭撞池邊慘死(有片)

墨西哥一間渡假酒店一場海豚表演發生駭人意外，一條海豚躍出水面，返回池中時不慎撞到混凝土池邊，當場癱軟、傷重死亡。事發時有不少家長帶著孩子觀看表演，當場被嚇壞。 傳媒報道，事發於墨西哥坎昆(Cancún)附近的Barcelo Riviera Maya酒店。從本月1日上傳至社交平台「X」的影片可見，事發時3條海豚在狹窄的水族箱裡表演，動作一致地從水裡躍出，但其中一條返回水中時頭部撞到池邊，癱倒在地上，動也不動，職員們立即上前查看。報道指，出事海豚名為「普拉塔」(Plata)。

動保組織：不只一條海豚死亡 當地一個海豚保護組織在社交網上傳影片，表示影片由一名上月入住該酒店的遊客提供，而這並非該酒店第一次發生罔顧動物安全的事件。除了普拉塔，該組織懷疑另一條名為「阿歷克斯」(Alex)的海豚亦已死亡，因此要求酒店立即關閉不合規格的水族箱。



海豚看到海洋 但困在水族箱生活 動保團體指，該酒店的水族館狹小，是全墨西哥最細小的，海豚是群居動物，被迫與族群分開，生活在狹小水族箱的模樣，實在令人心痛。動保團體並指，表演場地位於海邊，水族箱距離海洋只有幾公尺，海豚雖然每天可以見到、聞到海洋，但被困在狹小的水族箱裡生活。

水族館反駁指控 水族館發聲明反駁指控，表示網上流傳的影片於2020年拍攝，並非今年，館內所有海豚目前健康良好，住在另一設施裡。報道指，事件在網上曝光引發熱議，當局已介入調查。



#Entérate A través de redes sociales activistas denunciaron la muerte de dos delfines en los últimos meses en el hotel Barceló en la Riviera Maya #QuintanaRoo

En el video se observa a un delfín realizando piruetas y poco después cae sobre el concreto, lo que pudo haberle… pic.twitter.com/cX4xoBlRze — QuintanaRooNews (@quintanaroonews) February 1, 2025