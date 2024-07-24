驚嚇！美國座頭鯨衝出水面撞翻漁船2人墮海 網民笑：鯨魚生氣了(有片)

美國新罕布什爾州海面出現驚嚇一幕：座頭鯨(humpback whale)突然衝出水面，下墜時頭部撞到漁船船尾，當場把船撞翻，兩名漁民應聲落海。驚險過程被其他船隻上的人從遠處拍下。

其他漁船趕往施救

《紐約郵報》報道，事發於周二(23日)，地點是樸茨茅斯(Portsmouth)外海約800米處，漁船被突然躍出水面的座頭鯨撞翻，兩名漁民跌落海中，當時沒穿救生衣，幸好附近多艘漁船迅速趕往現場施救。海岸警衛隊表示，影片中有人平安獲救，有人自行游回安全地方，座頭鯨也沒受傷。