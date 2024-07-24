驚嚇！美國座頭鯨衝出水面撞翻漁船2人墮海 網民笑：鯨魚生氣了(有片)

美國新罕布什爾州海面出現驚嚇一幕：座頭鯨(humpback whale)突然衝出水面，下墜時頭部撞到漁船船尾，當場把船撞翻，兩名漁民應聲落海。驚險過程被其他船隻上的人從遠處拍下。
其他漁船趕往施救
《紐約郵報》報道，事發於周二(23日)，地點是樸茨茅斯(Portsmouth)外海約800米處，漁船被突然躍出水面的座頭鯨撞翻，兩名漁民跌落海中，當時沒穿救生衣，幸好附近多艘漁船迅速趕往現場施救。海岸警衛隊表示，影片中有人平安獲救，有人自行游回安全地方，座頭鯨也沒受傷。
這驚嚇度十足的影片在社交平台「X」瘋傳，有網民笑言座頭鯨「生氣了」。專家則指，事件純屬巧合，而不是座頭鯨被漁民惹怒。
估計座頭鯨未成年
藍色海洋保育協會共同創辦人兼研究主任舒爾特(Dianna Schulte)指出，「這是一場意外」，漁船只是「不幸地」停在那裡。影片中，目測座頭鯨未成年，估計身長約9米，衝出水面時正在覓食，「鯨魚會張大嘴巴游向魚群，然後閉起嘴巴」。
舒爾特解釋，座頭鯨通常在距離海岸約24公里的水域活動，但近期大西洋油鯡數量激增，可能吸引這條未成年座頭鯨游近海邊覓食。事實上，座頭鯨近期不尋常地出沒，過去幾周已引起注意，漁民應該知道此事。
專家：鯨魚不會故意撞船
舒爾特指出，鯨魚捕食時，水裡的魚群密度通常很高，「牠們的視線無法穿透魚群，所以不知道水面上有些甚麼，尤其如今天的陰天。所以，鯨魚應該不知道有船隻在那裡」。她研究了鯨魚30年，「從沒看過座頭鯨蓄意撞船」。
There is a pissed off whale patrolling the waters of Portsmouth NH today. Head on swivel if you’re out there pic.twitter.com/xQPIHs8ZjN— Ryan Whitney (@ryanwhitney6) July 23, 2024