驚嚇！與大隻佬拗手瓜 青年發力喀擦一聲 手臂像樹枝折斷(有片)

拗手瓜幾時都是危險玩意……馬來西亞男子德哈曼(Amighul Deghaman)與大隻佬拗手瓜，拗來拗去都未能將對方壓倒，但突然一發力、「喀擦」一聲，就當場弄斷自己的手臂骨……

從本月20日上傳社交平台「X」的影片可見，中等身形的德哈曼與健碩男拗手瓜，他出盡九牛二虎之力，甚至用力到面容扭曲，幾次試著壓倒對方都失敗，反之健碩男笑笑口、表現輕鬆，看來十分頑強。

青年坐輪椅自拍苦笑

鬥得難分難解之際，德哈曼卻突然鬆手，露出茫然的表情，把軟下來的右臂慢慢放到石枱上，此時才見他面露痛苦。原本興奮的裁判、對手和圍觀群眾，紛紛湊上前關心。