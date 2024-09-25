驚嚇！與大隻佬拗手瓜 青年發力喀擦一聲 手臂像樹枝折斷(有片)

拗手瓜幾時都是危險玩意……馬來西亞男子德哈曼(Amighul Deghaman)與大隻佬拗手瓜，拗來拗去都未能將對方壓倒，但突然一發力、「喀擦」一聲，就當場弄斷自己的手臂骨……
從本月20日上傳社交平台「X」的影片可見，中等身形的德哈曼與健碩男拗手瓜，他出盡九牛二虎之力，甚至用力到面容扭曲，幾次試著壓倒對方都失敗，反之健碩男笑笑口、表現輕鬆，看來十分頑強。
青年坐輪椅自拍苦笑
鬥得難分難解之際，德哈曼卻突然鬆手，露出茫然的表情，把軟下來的右臂慢慢放到石枱上，此時才見他面露痛苦。原本興奮的裁判、對手和圍觀群眾，紛紛湊上前關心。
接著，可見德哈曼坐在輪椅自拍，輪椅由朋友推著，他受傷手臂已包好，一時「苦瓜臉」，一時又似乎不在意，對著鏡頭笑。接著可見X光照片，顯示其手臂骨折斷。
拗手瓜時如何避免受傷？
德哈曼隨後在X再發布影片，講述手臂骨折的一刻，「聽起來就像樹枝折斷的聲音」，又詢問網民有甚麼方法，拗手瓜時可避免受傷。
網民紛紛建議，「要時刻看著自己的手」、「要有裁判，也要有相關知識，如果沒有，肯定會骨折，不論你的體形大小。」
也有人打趣地獻計，說「多喝牛奶」、「看看對方的手臂，再看看自己的手臂。開心就好，不要太認真，輸贏本來就是比賽的一部分」。
Bunyi dia macam ranting kayu patah. Semoga cepat sembuh 🙏🏻— amighul deghaman (@ricxxxkiddo) September 20, 2024
Any tips untuk arm wrestling supaya tak jadi kecederaan macamni? pic.twitter.com/qi6hZ4dHd5