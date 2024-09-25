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國際
2024-09-25 19:38:08

驚嚇！與大隻佬拗手瓜 青年發力喀擦一聲 手臂像樹枝折斷(有片)

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青年與大隻佬拗手瓜，一發力，手臂骨就像樹枝折斷。(互聯網)

青年與大隻佬拗手瓜，一發力，手臂骨就像樹枝折斷。(互聯網)

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拗手瓜幾時都是危險玩意……馬來西亞男子德哈曼(Amighul Deghaman)與大隻佬拗手瓜，拗來拗去都未能將對方壓倒，但突然一發力、「喀擦」一聲，就當場弄斷自己的手臂骨……

從本月20日上傳社交平台「X」的影片可見，中等身形的德哈曼與健碩男拗手瓜，他出盡九牛二虎之力，甚至用力到面容扭曲，幾次試著壓倒對方都失敗，反之健碩男笑笑口、表現輕鬆，看來十分頑強。

青年坐輪椅自拍苦笑

鬥得難分難解之際，德哈曼卻突然鬆手，露出茫然的表情，把軟下來的右臂慢慢放到石枱上，此時才見他面露痛苦。原本興奮的裁判、對手和圍觀群眾，紛紛湊上前關心。

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接著，可見德哈曼坐在輪椅自拍，輪椅由朋友推著，他受傷手臂已包好，一時「苦瓜臉」，一時又似乎不在意，對著鏡頭笑。接著可見X光照片，顯示其手臂骨折斷。

青年與大隻佬拗手瓜，試著壓倒對方。(互聯網) 青年與大隻佬拗手瓜，出盡飲奶之力。(互聯網) 大隻佬笑笑口，看來輕鬆。(互聯網) 青年用全身之力壓下去，但大隻佬頑強。(互聯網) 青年一發力，手臂出事。(互聯網) 青年的手臂突然軟下來。(互聯網) 青年把受傷手臂放在枱上。(互聯網) 青年面露痛苦。(互聯網) 青年面露痛苦。(互聯網) 青年坐輪椅，由朋友推著。(互聯網) 青年自拍，對住鏡頭笑。(互聯網) 青年手臂骨折斷。(互聯網)

拗手瓜時如何避免受傷？

德哈曼隨後在X再發布影片，講述手臂骨折的一刻，「聽起來就像樹枝折斷的聲音」，又詢問網民有甚麼方法，拗手瓜時可避免受傷。

網民紛紛建議，「要時刻看著自己的手」、「要有裁判，也要有相關知識，如果沒有，肯定會骨折，不論你的體形大小。」

也有人打趣地獻計，說「多喝牛奶」、「看看對方的手臂，再看看自己的手臂。開心就好，不要太認真，輸贏本來就是比賽的一部分」。

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