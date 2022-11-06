熱門搜尋:
C觀點 七人欖球賽 馬斯克 梨泰院人踩人 日本自由行 紅黃碼 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
國際
2022-11-06 18:31:10

驚嚇！13歲少年玩旋轉鞦韆疑安全帶鬆脫 慘被抛出猛撞鐵欄「爆肺」(有片)

分享：
法哈多須切除受損肺部。(互聯網)

法哈多須切除受損肺部。(互聯網)

菲律賓一個遊樂場的機動遊戲發生恐怖意外，一名13歲少年玩旋轉鞦韆(Ferris wheel)時，疑因安全帶鬆脫被拋出，整個人猛力撞擊一旁的鐵欄，導致一邊肺部嚴重受損，須動手術切除。

《菲律賓新聞》(Philippine News)報道，事發於呂宋島北部邦阿西楠省(Pangasinan)烏達內塔市(Urdaneta)一個遊樂場，13歲中學生法哈多(Mark Gian Fajardo)上周四(3)與表弟前往該處遊玩，期間兩人玩機動遊戲Ferris wheel，從片段可見，鞦韆不停高速旋轉，法哈多突然飛出來，硬生生撞擊一個攤檔的頂部，畫面就像電影特技般驚嚇。

人群圍觀 阻礙救援

傳媒報道，法哈多被拋飛墮地，其他遊客被這一幕嚇傻，現場片段可見，一名男子護著奄奄一息的法哈多，給他即場急救，又叫遊客報警，但人群聚集圍觀，阻礙救援，園方隨後派人將法哈多送院搶救。由於一邊肺部遭受猛烈撞擊致「幾乎碎裂」，需要切除，法哈多手術後已脫離危險期。

現場片段可見，一名男子護著重傷的法哈多。(互聯網)

現場片段可見，一名男子護著重傷的法哈多。(互聯網)

少年出事前大聲呼救

報道指，旋轉鞦韆啟動後，法哈多玩到一半覺得坐得不穩，即大喊「要離開」，但工作人員並沒理會他呼救，瞬間安全帶的扣突然鬆開，法哈多當場被拋出，猛撞攤檔頂部的鐵欄杆後墮地。另外有報道指，可能現場環境嘈雜，工作人員聽不到法哈多呼喊。

園方事後與法哈多家人達成協議，承諾將支付全數醫療費用以示負責，法哈多的母親表示，不會控告遊樂場老闆，但若對方違反協議，不排會提告。

法哈多被拋出，撞向攤檔頂部。(互聯網)

法哈多被拋出，撞向攤檔頂部。(互聯網)

法哈多猛撞攤檔頂部的鐵杆。(互聯網)

法哈多猛撞攤檔頂部的鐵杆。(互聯網)

法哈多撞到攤檔頂部即墮地。(互聯網)

法哈多撞到攤檔頂部即墮地。(互聯網)

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受