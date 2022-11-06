驚嚇！13歲少年玩旋轉鞦韆疑安全帶鬆脫 慘被抛出猛撞鐵欄「爆肺」(有片)

菲律賓一個遊樂場的機動遊戲發生恐怖意外，一名13歲少年玩旋轉鞦韆(Ferris wheel)時，疑因安全帶鬆脫被拋出，整個人猛力撞擊一旁的鐵欄，導致一邊肺部嚴重受損，須動手術切除。

《菲律賓新聞》(Philippine News)報道，事發於呂宋島北部邦阿西楠省(Pangasinan)烏達內塔市(Urdaneta)一個遊樂場，13歲中學生法哈多(Mark Gian Fajardo)上周四(3日)與表弟前往該處遊玩，期間兩人玩機動遊戲Ferris wheel，從片段可見，鞦韆不停高速旋轉，法哈多突然飛出來，硬生生撞擊一個攤檔的頂部，畫面就像電影特技般驚嚇。

人群圍觀 阻礙救援

傳媒報道，法哈多被拋飛墮地，其他遊客被這一幕嚇傻，現場片段可見，一名男子護著奄奄一息的法哈多，給他即場急救，又叫遊客報警，但人群聚集圍觀，阻礙救援，園方隨後派人將法哈多送院搶救。由於一邊肺部遭受猛烈撞擊致「幾乎碎裂」，需要切除，法哈多手術後已脫離危險期。