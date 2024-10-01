驚嚇！Tesla浸過海水後突爆炸自燃 46秒即火燒車(有片)

颶風「海倫」上月24日從佛州登陸美國後，吹襲喬治亞、北卡羅來納等多州，至少造成逾130人死亡。廣泛地區刮起狂風暴雨，多地河流泛濫導致水浸。近日網上流傳影片顯示，一輛Tesla在佛州一處水浸的車房內突然爆炸自燃，當局發布警告，呼籲居民對被水浸過的電動車採取緊急措施，以防車輛自燃。
Tesla突然爆炸 底盤起火
《紐約郵報》等媒體報道，佛州皮內拉斯縣(Pinellas county)政府最近在網上發布影片，顯示海倫侵襲美國東南部，海水倒灌引發嚴重水浸，也導致一名居民泊在車房裡的Tesla浸在海水裡。驚嚇的是，Tesla浸在海水裡一段時間後，突然爆炸起火。
從車房閉路電視影片可見，當時車房的水位不是很高，Tesla只是底盤淺淺地浸在海水裡，卻突然起火，火勢迅速從底部往上蔓延，短短46秒即火燒車，車房內也濃煙密布，十分嚇人。
佛州當局提建議
當局警告，電動車被海水浸泡後有起火風險，消防部門則建議民眾不要將電動車停放車房內，或在密閉空間為電動車充電，並呼籲民眾盡量將電動車移到遠離易燃物的安全地點。
當局也建議，車主應在電動車浸水後，將車子送往經銷商進行徹底檢查，確認安全後才重新駕駛。
WILD VIDEO: @pinellasgov shared a video of a Tesla catching fire in a flooded garage during Hurricane Helene.— WFLA NEWS (@WFLA) September 29, 2024
The county said electric vehicles flooded in saltwater can catch fire.
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