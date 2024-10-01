驚嚇！Tesla浸過海水後突爆炸自燃 46秒即火燒車(有片)

颶風「海倫」上月24日從佛州登陸美國後，吹襲喬治亞、北卡羅來納等多州，至少造成逾130人死亡。廣泛地區刮起狂風暴雨，多地河流泛濫導致水浸。近日網上流傳影片顯示，一輛Tesla在佛州一處水浸的車房內突然爆炸自燃，當局發布警告，呼籲居民對被水浸過的電動車採取緊急措施，以防車輛自燃。

Tesla突然爆炸 底盤起火

《紐約郵報》等媒體報道，佛州皮內拉斯縣(Pinellas county)政府最近在網上發布影片，顯示海倫侵襲美國東南部，海水倒灌引發嚴重水浸，也導致一名居民泊在車房裡的Tesla浸在海水裡。驚嚇的是，Tesla浸在海水裡一段時間後，突然爆炸起火。