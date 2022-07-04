驚悚畫面｜婦人遭鯊咬斷手後奮力游向岸　埃及證兩遊客喪命(有片)

埃及紅海發生鯊魚咬人事件，埃及當局周日(3日)證實近日已有兩名外籍婦女在同一海域遭鯊魚咬死。網上流傳影片，據指是其中一名受害人在遭鯊魚咬斷手腳之後，奮力游向岸邊逃生的畫面，可見她身邊的海水已被血水染紅，惟該名婦人送院後仍告不治。

網上流傳的影片據稱是首名遇害人於周五(1日)逃生的狀況，影片中可見到距離岸邊不遠處，一名婦人在染紅的海水中奮力游向岸邊，岸上民眾緊張地觀望，有人吹起哨子以招喚人員協助，亦有人對她喊叫似乎催促她快逃，惟無人夠膽落水協助。當地報道指，該名68歲奧地利婦人被救上岸後，人員立即對她進行急救，惟送院後證實傷重不治，有目擊者稱，婦人被咬斷一隻手、一條腿，紅海地方官員證實她的左臂被咬斷。奧地利政府與羅馬尼亞外交部已證實上述訊息。