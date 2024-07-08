驚講多錯多？拜登絕地反擊寫信給國會議員︰我有選民授權！暗批外界說三道四

美國81歲總統拜登因在電視辯論表現差劣，而面臨愈來愈大的退選呼聲。每次口誤失言都會成為話柄的拜登，周四以書信向國會議員作絕地反擊，稱會「堅定不移地」參選，並間接表示不會理會金主、專家及傳媒的說話，強調自己向選民負責，揚言是時候結束連日來的紛擾。但據報眾議院少數黨領袖傑弗里斯(Hakeem Jeffries)較早前曾致電黨友打聽，當中有最少6人認為拜登應該退選，人數尚未計已經公開呼籲拜登退選的5名眾議員，未知拜登的信能否挽回軍心。

拜登周一致函國會議員，稱有關他出選的爭論已持續了逾一周，「現在是時間終結」，強調民主黨只有一件事要做，就是擊敗特朗普。他指目前距民主黨大會及大選分別尚餘42及119日，內鬨只會對特朗普有利。他並稱，過去10日接觸過各方人士，強調自己並未對大家的想法視而不見，但想表明的是︰「若我不絕對相信我是在2024年大選擊敗特朗普的最佳人選，我就不會決定再參選(尋求連任)」。

拜登退選呼聲｜「民主黨選民已經投了票」

他提到自己在初選獲得逾1,400萬票，得票率為87%，「民主黨選民已經投了票，他們選了我為黨候選人」，反問是否要違反選民意願；又指傳媒、評論家、金主及個人團體就算基於甚麼良好意願，也無法代替選民，決定誰是候選人。

拜登退選呼聲｜CNN︰再有6名民主黨議員 認為拜登應退選

美國有線新聞網絡(CNN)引述消息指，周日跟傑弗里斯通過電話民主黨眾議員中，認為拜登應退下來的人數，多於支持他繼續出選，消息並提到6位認為拜登應退選的議員，但傑弗里斯的立場則不清楚。另有消息稱，議員之間正傳閱兩封聯署信，要求拜登退選。