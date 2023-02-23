驚險意外｜佛州摩天輪車廂瘋狂上下反轉　遊客抓緊圍欄怕墮地(有片)

美國佛羅里達州博覽會市集發生摩天輪故障事件，載人車廂不停上下翻轉，造成多人受傷，由於車廂是半開放式並非密封，一個不小心更可能會跌出車廂，事故影片在網上瘋傳，可見情況十分驚險。

綜合報道，事發於上周五(17日)在佛州博覽會市集的一個名為Enterprise Ride類似摩天輪的設施突然發生故障，該摩天輪原本是傾斜旋轉，車廂角度會順著傾側，但發生故障後，令摩天輪垂直，並繼續轉動，導致車廂跟著摩天輪垂直至整個倒轉，直至某角度則突然上下倒轉十分嚇人，加上車廂是半開放式，只有圍欄，許多民眾緊緊抓住圍欄，並以四肢撐著圍欄以防倒轉一刻被摔倒，甚至被摔出車廂墮地。報道指，多名遊客被困長達30分鐘才獲救。