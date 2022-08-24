驚險意外｜小型飛機迫降硬撼馬路　原來機師犯上低級錯誤(有片)

美國佛羅里達州日前發生一宗罕有飛行意外，一架小飛機被迫緊急降落，硬撼馬路，過程全被民眾拍了下來，畫面十分驚險。幸好機師大難不死，僅有輕傷。機師在事後接受訪問，提及意外原因，竟然是他沒有留意到燃油耗盡。

據《紐約郵報》(New York Post)報道，一架小飛機於上周五(19日)在奧蘭多迫降。一名女子將過程拍攝下來，她表示，當時自己和朋友在駕駛途中，突然看到一架小飛機向自己方向飛來，還愈降愈低，於是拿出手機來拍攝。

網上片段顯示，那小型飛機屬單引擎Cessna 182先向街道低空俯衝，接著便機頭著地墜毀。影片中還可以聽見拍攝的民眾驚呼。幸好機上只有機師一人，奇蹟地只僅受輕傷，亦無造成地面人命傷亡。