驚險意外｜小型飛機迫降硬撼馬路　原來機師犯上低級錯誤(有片)

美國佛羅里達州日前發生一宗罕有飛行意外，一架小飛機被迫緊急降落，硬撼馬路，過程全被民眾拍了下來，畫面十分驚險。幸好機師大難不死，僅有輕傷。機師在事後接受訪問，提及意外原因，竟然是他沒有留意到燃油耗盡。
據《紐約郵報》(New York Post)報道，一架小飛機於上周五(19日)在奧蘭多迫降。一名女子將過程拍攝下來，她表示，當時自己和朋友在駕駛途中，突然看到一架小飛機向自己方向飛來，還愈降愈低，於是拿出手機來拍攝。
網上片段顯示，那小型飛機屬單引擎Cessna 182先向街道低空俯衝，接著便機頭著地墜毀。影片中還可以聽見拍攝的民眾驚呼。幸好機上只有機師一人，奇蹟地只僅受輕傷，亦無造成地面人命傷亡。
機師：顧著修理無線電 無留意燃油耗盡
機師Remy Colin事後接受訪問時表示，他在機上駕駛中途，飛機上的無線電壞了，便去修無線電，沒有注意到飛機無油。飛機燃油耗盡後便喪失動力，於是只好趕緊找地方迫降。他說，當時實在找不到適合迫降的地點，於是決定讓飛機撞毀，盡可能避免傷害到地面的人。美國聯邦航空管理局以及美國國家運輸安全委員會正進著手調查事件。
ACCIDENT: Pilot suffers minor injuries after making emergency landing on a road in Orlando, Florida. The plane was on a maintenance flight at the time of the crash. https://t.co/WSOh2n8vto pic.twitter.com/2hnVgCRLo6— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 20, 2022
Pilot Remy Colin says in video, “Tree stopped me, pretty good.”@MyNews13 @DylanLyonsNews https://t.co/ay87IqnQkk pic.twitter.com/apKdFeht34— Spectrum News Asher Wildman (@AsherWildman13) August 19, 2022