驚險｜吊橋剛修葺好　市長行到一半與廿人跌入溪谷 (有片)

墨西哥一條剛完成修葺的吊橋，在周二(7日)舉行啟用典禮，市長、官員及大批傳媒興奮試行之際，吊橋竟然應聲斷裂，逾20人隨即跌落約3米深的溪谷，倒在崎嶇岩石上，驚悚瞬間都被拍攝下來。

吊橋剛修葺好，市長行到一半與廿人跌入溪谷。(Twitter)

綜合《衛報》(The Guardian)等傳媒報道，事發在墨西哥城市Cuernavaca，一座木製吊橋剛剛完成修葺，在周二舉行啟用典禮，市長及官員到場參與，同場亦有大批傳媒拍攝。正當市長及官員等通過吊橋，一名男子在橋上跳了幾下，吊橋竟然應聲斷裂，導致多人跌落3米深的溪谷，重摔在岩石上。

25 人受傷 包括市長

傳媒引述市府聲明報道，事件造成25名人受傷，包括市長、4名市議員、2名市府官員及1名記者，其中2人傷勢嚴重，他們躺在擔架上被抬出來，由於溪谷邊坡崎嶇，因此救援工作棘手。市長José Luis Urióstegui亦被送醫，他身受輕傷，但已經脫離險境。

當地傳媒指，吊橋主要由木板及金屬鍊條構成，但才剛修復完畢，理應符合所有安全規章，可能是因為乘載人數超過吊橋能夠負荷的重量，才會導致木板與鍊條連接處斷裂，釀成倒塌意外。