驚險！9歲童飲水意外吞樽蓋鯁喉 老師及時施「海姆利希」急救法(有片)

美國新澤西州一名9歲男童上堂時飲水，舉起水樽仰頭用牙齒推開樽蓋，豈料樽內水湧出令膠蓋跌落口中鯁著喉嚨。課室內閉路電視拍到臉青青的他慌張地走向老師，老師二話不說將他轉身施以「海姆利希」(Heimlich)急救法，即腹部衝擊法，成功令他吐出樽蓋。

Robert事後說，「我用牙齒推開樽蓋，然後稍微擠壓樽身，水將蓋子推入我喉嚨」。他急忙走到課室後頭的鋅盤，嘗試咳出膠蓋卻不成功，「我做不到，所以急忙跑向Jenkins老師」，片段可見他抓著喉嚨走向老師的桌子。Jenkins說，「他指向頸部，很慌張。他說不出話，然後我將他轉過身，做海姆利希急救法。」她當時甚麼也沒想，只本能地做出動作，「他不能呼吸，臉色十分蒼白，看來不知所措」。Jenkins從後抱著Robert擠壓其腹部，班上學生看著事情的發生都嚇呆，當Robert吞出樽蓋時，大家都鬆一口氣。

老師首次做「海姆利希」急救法

Jenkins在校內已任教5年，之前任學前老師時接受過CPR心肺復甦法和基本急救，最近也曾上過練習課程。她指，當她救回Robert及送他往醫療室後才如釋重負，「我這是我現實中首次做海姆利希法，很開心它有效」。

「海姆利希」步驟

海姆利希法用於對呼吸道遭異物卡著的情況。施救者站於事主身後，一手握拳並以虎口面放在患者肚臍與劍突之間的腹部，另一手放在拳頭上並緊握。然後施救者雙手重複作快速往內、往上壓迫的動作，直到患者將異物吐出或患者喪失意識為止。若患者失去意識，將患者平躺於地上，施救者跨坐於患者雙腿旁，雙手手指互扣後翹起，以掌根置於患者肚臍與劍突中間處，往下、往前連續擠壓5下。最後是檢查異物，第1步移至患者頭側，檢查有無異物，若有挖出，若無則吹氣兩次。第2步，若吹氣時胸部沒有起伏，重複1至2的步驟，直到可將氣吹入為止。第3步，檢查呼吸及脈搏，視情況實行心肺復甦法。