微生物學家從科學角度分析，早上洗澡較晚上洗澡更能有效維持全天清潔與降低體味產生機率。專家指出，這項建議主要考量細菌滋生特性、寢具衛生狀況，以及人體在不同時段的生理變化。
外媒《The Conversation》引述微生物學家說明，許多人誤以為體味源自於汗水本身，然而分泌的汗液其實並無氣味。真正造成刺鼻異味的原因，是皮膚表面的葡萄球菌等細菌，在分解汗水過程中產生含硫化合物所致。
專家進一步解釋，無論選擇何時洗澡，清潔行為本身都能有效去除皮膚上的汗水、油脂，有助於預防皮膚感染、紅疹發生，並抑制體味形成。然而從細菌滋生的時間點來看，早晚洗澡的效果存在差異。
日間污垢帶到床單上
研究發現，人類在日間活動期間，身體與頭髮會沾附大量灰塵、花粉等過敏原物質，同時累積皮脂與汗水。雖然穿著衣物能阻隔部分，仍有相當數量會在夜間睡眠時轉移至床單、枕頭套等寢具上。晚間洗澡可清除早上累積的污垢，但如果睡覺期間持續排汗，導致皮膚表面的細菌在夜間大量繁殖，進而可能出現體味問題。
因此，微生物學家強調，若寢具未定期更換清洗，晚上洗澡的清潔效益將大幅降低，床鋪上殘留的細菌、皮屑、塵蟎排泄物等物質，會在睡眠期間重新附著於剛清潔過的皮膚，不僅增加過敏風險，更可能導致氣喘症狀惡化；相對而言，若在早晨洗澡，即可把整夜累積的汗、細菌洗淨，並在穿著乾淨衣物前減少皮膚攜帶的微生物數量，此做法可降低細菌在白天分解汗水的機會，使身體維持較長時間的清新狀態，從科學實證角度更傾向推薦早上洗澡。
定期清潔寢具才是關鍵
不過專家也提醒，定期清潔寢具才是關鍵，早上或晚上洗澡屬於個人生活習慣與偏好因人而異，洗澡時段並非維持衛生的唯一要素。建議每周至少清洗床單與枕套一次，才能徹底清除汗水、細菌、皮屑、油脂及黴菌孢子。
