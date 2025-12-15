外媒《The Conversation》引述微生物學家說明，許多人誤以為體味源自於汗水本身，然而分泌的汗液其實並無氣味。真正造成刺鼻異味的原因，是皮膚表面的葡萄球菌等細菌，在分解汗水過程中產生含硫化合物所致。

專家進一步解釋，無論選擇何時洗澡，清潔行為本身都能有效去除皮膚上的汗水、油脂，有助於預防皮膚感染、紅疹發生，並抑制體味形成。然而從細菌滋生的時間點來看，早晚洗澡的效果存在差異。

日間污垢帶到床單上

研究發現，人類在日間活動期間，身體與頭髮會沾附大量灰塵、花粉等過敏原物質，同時累積皮脂與汗水。雖然穿著衣物能阻隔部分，仍有相當數量會在夜間睡眠時轉移至床單、枕頭套等寢具上。晚間洗澡可清除早上累積的污垢，但如果睡覺期間持續排汗，導致皮膚表面的細菌在夜間大量繁殖，進而可能出現體味問題。