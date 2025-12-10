體操女王穿比堅尼大曬隆胸前後對比　獲550萬粉絲大讚(有片)

美國體操女王比莉絲（Simone Biles）上周五(5日)在社交平台分享一段名為「轉變」(Transformation)的影片，僅著比堅尼、背心等，向她550萬追蹤粉絲大方展示10月隆乳手術的成果，獲得粉絲支持與讚賞。

綜合報道，比莉絲在影片中先是穿著低胸藍色露背上衣和牛仔短褲，從「手術前」鏡頭過渡到「手術後」片段，並穿著同一件上衣，展示隆乳前後對比。隨後比莉絲換上一套比堅尼，透過各角度展現手術成果，大方跟粉絲分享。比莉絲去年11月受訪時就坦言：「這就是我，我覺得我一直努力做到坦誠、開放、平易近人。」比莉絲豪不避諱地談論她進行臉部、隆乳等各式整形手術，她也並非討厭自己原本的身材，而是為了讓自己感覺更好、更愛自己，才會進行整形。