體操女王穿比堅尼大曬隆胸前後對比　獲550萬粉絲大讚(有片)

美國體操女王比莉絲（Simone Biles）上周五(5日)在社交平台分享一段名為「轉變」(Transformation)的影片，僅著比堅尼、背心等，向她550萬追蹤粉絲大方展示10月隆乳手術的成果，獲得粉絲支持與讚賞。
綜合報道，比莉絲在影片中先是穿著低胸藍色露背上衣和牛仔短褲，從「手術前」鏡頭過渡到「手術後」片段，並穿著同一件上衣，展示隆乳前後對比。隨後比莉絲換上一套比堅尼，透過各角度展現手術成果，大方跟粉絲分享。比莉絲去年11月受訪時就坦言：「這就是我，我覺得我一直努力做到坦誠、開放、平易近人。」比莉絲豪不避諱地談論她進行臉部、隆乳等各式整形手術，她也並非討厭自己原本的身材，而是為了讓自己感覺更好、更愛自己，才會進行整形。
粉絲：你看起來更自信了！太好了！
比莉絲補充：「大家看我在奧運上獲得獎牌，這無法引發共鳴。但我們對自己的感受、對話、經歷的事情，還有願意誠實分享，這就能被大家理解，也是我決定公開分享的原因。」比莉絲在 TikTok 擁有 550 萬粉絲追蹤，紛紛湧入留言區大讚女神，表示：「妳好漂亮！」、「看起來很自然！」、「不管以前還現在，你總是如此耀眼！」、「你看起來更自信了！太好了！」、「女王就是女王！」