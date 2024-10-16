體操女網紅姊妹花 日本神社鳥居做引體上升 倒立落樓梯遭鬧爆(有片)｜網上熱話

日本再有遊客被指失德，今次是一對來自智利女網紅兼前體操選手，一人在神社倒立落樓梯、把扶手當平衡木在上面做倒立一字馬；另一人則把鳥居當成單槓，攀著鳥居做引體上升，隨時會損壞鳥居。
片段最先在社交平台X流傳，很快便被日本傳媒注意，有智利傳媒亦指責她們的國家丟假。
失德遊客｜網組姊妹花在IG有逾13萬追隨者
據報片段中的兩位女子，是一對智利姊妹花，在Instagram(IG)有逾13萬名追隨者，有網民指她們曾經是體操運動員。
失德遊客｜外國網民︰神社不是健身的地方！
有外國網民批評兩女不尊重別國文化，「這是失禮的，可能會引起公憤」，有外國人稱去日本神社時都會先鞠躬，「神社不應該是健身的地方」。
據報攀爬鳥居的女網紅名叫佩雷斯，在外界猛烈炮火下，已關閉IG帳戶避風頭。二人並已刪片道歉。
姊妹花大鬧神社片段︰
Another foreign influencer is going viral in Japan for rude behavior: a Chilean Instagrammer with 137k followers is getting a lot of negative attention from Japanese netizens after sharing a video of herself doing pull-ups on the gate of a Shinto shrine. pic.twitter.com/rPDVVX5oLj— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) October 14, 2024