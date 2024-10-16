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國際
2024-10-16 16:53:33

體操女網紅姊妹花 日本神社鳥居做引體上升 倒立落樓梯遭鬧爆(有片)｜網上熱話

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該對姊妹花在神社鳥居做引體上升，又在樓梯玩倒立。(互聯網)

該對姊妹花在神社鳥居做引體上升，又在樓梯玩倒立。(互聯網)

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日本再有遊客被指失德，今次是一對來自智利女網紅兼前體操選手，一人在神社倒立落樓梯、把扶手當平衡木在上面做倒立一字馬；另一人則把鳥居當成單槓，攀著鳥居做引體上升，隨時會損壞鳥居。

片段最先在社交平台X流傳，很快便被日本傳媒注意，有智利傳媒亦指責她們的國家丟假。

失德遊客｜網組姊妹花在IG有逾13萬追隨者

據報片段中的兩位女子，是一對智利姊妹花，在Instagram(IG)有逾13萬名追隨者，有網民指她們曾經是體操運動員。

失德遊客｜外國網民︰神社不是健身的地方！

有外國網民批評兩女不尊重別國文化，「這是失禮的，可能會引起公憤」，有外國人稱去日本神社時都會先鞠躬，「神社不應該是健身的地方」。

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據報攀爬鳥居的女網紅名叫佩雷斯，在外界猛烈炮火下，已關閉IG帳戶避風頭。二人並已刪片道歉。

姊妹花大鬧神社片段︰

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