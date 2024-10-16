體操女網紅姊妹花 日本神社鳥居做引體上升 倒立落樓梯遭鬧爆(有片)｜網上熱話

該對姊妹花在神社鳥居做引體上升，又在樓梯玩倒立。(互聯網)

日本再有遊客被指失德，今次是一對來自智利女網紅兼前體操選手，一人在神社倒立落樓梯、把扶手當平衡木在上面做倒立一字馬；另一人則把鳥居當成單槓，攀著鳥居做引體上升，隨時會損壞鳥居。

片段最先在社交平台X流傳，很快便被日本傳媒注意，有智利傳媒亦指責她們的國家丟假。