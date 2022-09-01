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2022-09-01 19:01:31

體驗揹18.9公斤書包 被高如長頸鹿父母責罵 日本兒童視角展 體驗小童感受

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同一樣物件的大小及重量，小童的小手難以拿得像大人般穩。

小時候總覺得爸爸的手很大、家裡的餐桌又高又大、金毛尋回犬高大如一頭白馬……由小童視角捕足世界，任何物件都是高高大大，不易拿取的。在日本東京伊藤忠舉辦兒童視角展」，透過視覺聲音的傳達，讓大人體驗小視角感受

2歲孩子的早餐

小時候拿在手上的任何食物都是很大大份的，小童跟成人的手掌大小比例相差遠大，成人的小童的1.83倍難怪很容易倒瀉飲品或食物，單是大小重量，小小的手難以拿得穩。

幼童手小，很容易倒瀉飲品或食物。

小童世界的30分鐘

覺得小時候的時光過得特別慢？人大了，總覺得時間過得快，甚麼事都沒做，已過了半小時！大人可以在這區體驗小童無所事事、閒晃的半小時，以及大人忙著煮飯的半小時兩者之間有麼差

揹超重書包

在這區可以試下日本招牌書包感覺，展覽官方提供的數據，小學生平均書包重量為5.7公斤若換算讓大人感受的話，則要揹到18.9公斤才能體驗相同感受。

體驗被比高頭大碼的人

透過VR眼鏡一個比成人高2.4倍的虛擬父母責罵，若換算成真實高度大約跟長頸鹿一樣高。父母可以體驗小小年紀抬頭看著高如長頸鹿爸媽責罵畫面。亦為我們成長少再被長得比自己高的人所以這種感覺值得一試

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