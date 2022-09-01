體驗揹18.9公斤書包 被高如長頸鹿父母責罵 日本兒童視角展 體驗小童感受

小時候總覺得爸爸的手很大、家裡的餐桌又高又大、金毛尋回犬高大如一頭白馬……由小童視角捕足世界，任何物件都是高高大大，不易拿取的。在日本東京伊藤忠舉辦的「兒童視角展」，透過視覺與聲音的傳達，讓大人體驗小童視角與感受。 2 歲孩子的早餐 小時候拿在手上的任何食物都是很大大份的，因小童跟成人的手掌大小比例相差遠大，成人的手是小童的1.83倍！難怪幼童很容易倒瀉飲品或食物，單是大小及重量，小小的手難以拿得穩。

小童世界的30分鐘 會否覺得小時候的時光過得特別慢？人大了，總覺得時間過得快，甚麼事都沒做，已過了半小時！大人可以在這區體驗小童無所事事、閒晃的半小時，以及大人忙著煮飯的半小時，兩者之間有甚麼差別！ 揹超重書包 在這區可以試下揹日本招牌書包的感覺，以展覽官方提供的數據，小學生平均書包重量為5.7公斤。若換算為讓大人感受的話，則要揹到18.9公斤才能體驗相同感受。