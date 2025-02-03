高壓氧艙爆炸　母親目睹5歲兒當場慘被炸死(有片)

美國密歇根州底特律郊區一間醫療機構於上周五(1月31日)發生高壓氧艙爆炸意外，導致一名在艙內正進行治療的5歲男童當場死亡，他在旁的母親則因爆炸波及受傷送醫。該醫療機構強調，從事高壓氧治療已經超過15年，不知為何會發生爆炸，將全力配合所有調查。消防指出，這類事故極為罕見，爆炸原因仍在釐清中。

事發於上月31日，自皇家橡樹市(Royal Oak）的5歲男童當日於牛津醫療中心(Oxford Medical Center)接受高壓氧艙治療，當他進入高壓氧艙後，母親則在一旁等候。上午約8時，男童所在的高壓氧艙突然爆炸起火，男童其後被當場證實死亡，男童的母親當時站在艙旁，手臂則遭受燒傷。牛津醫療中心事後強調，他們提供高壓氧治療已經超過15年，這是首次發生爆炸意外，他們將全力協助調查。