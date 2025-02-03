高壓氧艙爆炸　母親目睹5歲兒當場慘被炸死(有片)

美國密歇根州底特律郊區一間醫療機構於上周五(1月31日)發生高壓氧艙爆炸意外，導致一名在艙內正進行治療的5歲男童當場死亡，他在旁的母親則因爆炸波及受傷送醫。該醫療機構強調，從事高壓氧治療已經超過15年，不知為何會發生爆炸，將全力配合所有調查。消防指出，這類事故極為罕見，爆炸原因仍在釐清中。
事發於上月31日，自皇家橡樹市(Royal Oak）的5歲男童當日於牛津醫療中心(Oxford Medical Center)接受高壓氧艙治療，當他進入高壓氧艙後，母親則在一旁等候。上午約8時，男童所在的高壓氧艙突然爆炸起火，男童其後被當場證實死亡，男童的母親當時站在艙旁，手臂則遭受燒傷。牛津醫療中心事後強調，他們提供高壓氧治療已經超過15年，這是首次發生爆炸意外，他們將全力協助調查。
消防：這類事故極為罕見
消防人員表示，爆炸發生後，火勢雖局限於艙內，但仍需進行滅火。消防又指，高壓氧艙內的氧氣濃度達100%，約為一般空氣含氧量的5倍，處於加壓環境，因此極容易燃燒，爆炸風險也比較高。消防單位初步調查後指出，這類事故極為罕見，而確切的爆炸原因仍在釐清中。
發生爆炸事故的醫療機構事後發表聲明稱，該中心已經提供高壓氧治療超過15年，從未發生過這樣的事，目前尚不清楚事故原因，未來將全力配合各項調查。
警方未有提及男童在此接受治療的具體原因。報道指，高壓氧治療是透過在封閉環境中提供高濃度純氧，使人體獲得比平時更高的氧氣供應，常用於治療減壓病、嚴重組織損傷、血管內氣泡、一氧化碳中毒及輻射治療後的組織損傷等病症。
🚨 #BREAKING: 5-Year-Old Killed in Hyperbaric Chamber Explosion at Troy Medical Center 💔— Kristy Tallman (@KristyTallman) February 2, 2025
A tragic explosion at The Oxford Center in Troy, Michigan, on Friday morning left a 5-year-old Royal Oak boy dead and his mother injured. The incident happened around 8:00 a.m. inside a… pic.twitter.com/8KITi4nTEV