高市內閣支持率高達82% 關西式外交獲讚被稱「浪花大嬸」 提出與金正恩會面

日本首位女首相高市早苗上任後的最新民調顯示，其內閣支持率高達82%，為歷任首相第二高，僅次於2001年小泉純一郎內閣的88%。她上任後與到訪的美國總統特朗普會面，又先後出席東盟峰會，以及在南韓舉行的亞太經合組織(APEC)峰會，展現了具親和力的「關西式」外交，被網民笑稱為「浪花大嬸」，一改日本政治人物嚴肅印象。另外，高市早苗周一出席集會時，表示已接觸北韓，要求與北韓領導人金正恩會面，尋求解決北韓綁架日本人事件，讓他們獲釋回日本。 日本新聞網(JNN)於11月1日和2日進行民調，透過手機等渠道訪問了18歲以上的2,607名男女，其中有效回答為1,013人，佔38.9%。民調顯示，「支持高市內閣」的受訪者高達82%，比上個月時任首相石破茂內閣的支持率增加了38.3個百分點。回答「不支持」的有14.3%。對於自民黨與日本維新會組成聯合政府，有52%受訪者給予正面評價。

高市早苗｜近六成人相信經濟會好轉 高市早苗上任後，在施政演說中強調，會在「負責任的積極財政」的理念之下，戰略性地動用財政。詢問受訪者是否認為在高市政權下，景氣會回升，回答「會好轉」的有58%、「不會好轉」為23%。此外，高市早苗表明，要在2027年度把國防支出與相關經費增加到佔國內生產總值(GDP)的2%，比原先計畫的目標提前2年，有56%受訪者表示支持、33%不支持。至於打擊通脹對策，受訪者最期待的是「食品消費稅歸零」，其次則是「降低現役世代的社會保險費」。 高市早苗｜為日本外交帶來「人情味」 至於外交方面，包括首次與特朗普見面，83%受訪者對高市早苗的表現給予肯定。日本民間與專家都對她的外交首秀給予正面評價。日媒指出，高市早苗與特朗普等世界領導人的互動，與傳統日本政治人物嚴肅、有距離感的印象不同，反而是親切、直率、拉近距離的態度，被認為是高市早苗的關西人性格，在外交中帶入了「人情味」。