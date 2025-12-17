高市早苗再拒改變立場　日媒指外交部要求在華使節表達支持

日本今日（17日）進行臨時國會的最後一日會議，並通過了疫後最大的補充預算。在記者會上被問及有關於中日關係時，日本首相高市早苗重新日本不會改變以往立場，並會繼續向中國及國際社會解釋，並且會持續開啟與中國對話的大門。至於日本媒體報道，中國外交部向在華的使館尋求支持。

日本首相在今日國會結束後會見傳媒，被問到有關於上月的台海言論造成中日關係惡化，高市回應表示：「日本政府不會改變既有的立場。我們將繼續在各個層面向中國及國際社會作出解釋。」她續指：「我們對與中國對話一直持着開放態度，不會關閉對話之門。我們將與中方溝通，並從國家利益出發作出適當回應。」高市又表示：「中國是日本重要的鄰國，我們需要與中國建立具建設性及穩定的關係。同時，中日之間存在安全的問題，包括經濟安全。我願繼續坦誠對話，全面推進互利共贏的戰略關係。」