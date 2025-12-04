高市早苗參議院發言被指圖降溫 外交部：有關報道不準確

日本首相高市早苗的涉台言論引發中日外交風波，持續數周後，高市被指圖為事件降溫。在周三參議院全體會議上，有在野黨議員於質詢時提到《中日聯合聲明》中關於台灣定位寫有「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，日本充分理解並尊重(中方立場)的表述」。議員追問高市，關於台灣問題，日本政府的立場是否如《中日聯合聲明》中所述，完全沒有任何改變，可以這樣理解嗎？高市回答，日本政府關於台灣問題的基本立場與1972年的《中日聯合聲明》一致，這一立場沒有任何改變。

在周四例行記者會上，有記者問，有媒體報道稱，12月3日，日本首相高市早苗在參議院全體會議上援引《中日聯合聲明》，表示「理解和尊重」中國政府關於「台灣是中國領土不可分割的一部分」的立場。請問中方對此有何評論？林劍表示，據核實，有關報道不準確。高市本人只提及日方在台灣問題上的基本立場與1972年《中日聯合聲明》述，這一立場沒有變化，僅此而已。他稱「中方的態度是明確的，我們敦促日方切實反思糾錯，撤回高市早苗錯誤言論。」

外交部：高市仍只是用「立場沒有變化」來敷衍搪塞 林劍指出，面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內、國際社會的批評，高市仍只是用「立場沒有變化」來敷衍搪塞，中方對此絕不接受。他續指，既然高市稱日方在台灣問題上的基本立場如《中日聯合聲明》所述，那麼她能準確完整重申《中日聯合聲明》所述的內容嗎，為甚麼日方就是刻意不肯講清楚既有承諾和法律義務，這背後到底是甚麼邏輯？日方也需要給中方和國際社會一個交代。