高市早苗回應指應分散吸引其他遊客　明年初訪美與特朗普會面

中日關係緊張，11月訪日的中國遊客數字雖然仍然錄得上升，不過升幅已經放緩。首相高市早苗被問及有關狀況時，她表示日本應該開放給引其他國家的遊客。而靜岡縣知事就呼籲政府應與中國改善關係。另外日本媒體報道，高市早苗會在明年春季訪問美國與美國總統特朗普（Donald Trump）會面。

高市早苗在周三（17日）的記者會上，再被問及中國呼籲旅客避免前往日本旅遊的事件。高市表示：「對於這些措施的影響，我們會密切關注事態發展，並做出相應的應對。」她續指：「聽說年底及明年初國內旅遊的人數相當多。對日本人來說，在日本國內旅行非常重要，我們也希望藉此機會向來自世界各地的人推廣日本。」而日本政府為鼓勵國民海外旅遊，減輕日本人出國的負擔，將在明年1月將日本護照的申請費用下調，當中成年人的護照一律下調至9,000日圓（約449港元），同時會上調外國人單次申請簽證的費用，由現時3,000日圓增至1.5萬日圓。