高市早苗回應指應分散吸引其他遊客　明年初訪美與特朗普會面

中日關係緊張，11月訪日的中國遊客數字雖然仍然錄得上升，不過升幅已經放緩。首相高市早苗被問及有關狀況時，她表示日本應該開放給引其他國家的遊客。而靜岡縣知事就呼籲政府應與中國改善關係。另外日本媒體報道，高市早苗會在明年春季訪問美國與美國總統特朗普（Donald Trump）會面。
高市早苗在周三（17日）的記者會上，再被問及中國呼籲旅客避免前往日本旅遊的事件。高市表示：「對於這些措施的影響，我們會密切關注事態發展，並做出相應的應對。」她續指：「聽說年底及明年初國內旅遊的人數相當多。對日本人來說，在日本國內旅行非常重要，我們也希望藉此機會向來自世界各地的人推廣日本。」而日本政府為鼓勵國民海外旅遊，減輕日本人出國的負擔，將在明年1月將日本護照的申請費用下調，當中成年人的護照一律下調至9,000日圓（約449港元），同時會上調外國人單次申請簽證的費用，由現時3,000日圓增至1.5萬日圓。
靜岡知事呼籲透過外交改善關係
對於中國遊客減少，當中中國旅客住宿佔比達到最高45%的靜岡縣表示，擔心有關的情況會對該縣的旅遊業造成影響。靜岡縣是富士山所在的2個縣之一，同時也在連接東京、京都及大阪之間的路線上。靜岡知事鈴木康友表示：「希望政府能夠通過外交手段努力改善兩國關係。」根據在周三公布的11月份旅客估算，仍有逾351萬人次的旅客到訪日本，不過中國遊客的數字雖然比去年同期上升3%，但與10月相比下跌超過2成。
另外在周三的記者會上，高市早苗表示希望盡快與特朗普進行會面。日本媒體報道，雖然執政黨及在野黨都希望二人可能在下月瑞士舉行的世界經濟論壇期間進行會談，不過據高市近身的消息指，高市希望以兩國之間的訪問形式進行，意味是她將回訪美國。報道指出，會談將討論增強日本的防衛能力及強化美日同盟，還有是包括美日的關稅協議及有關於中國稀土限制的問題。而在中國軍機以雷達照射日本自衛隊飛機的問題，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）表示關注，但特朗普未有回應，因此日本政府希望透過二人會談突顯美日的同盟關係。