高市早苗支持度仍達7成半　逾半日本人不覺得言論有問題

日本最新的一個月民意調查，首相高市早苗內閣的支持度，有75.8%，較上月雖然下跌6.2個百分點，不過學者認為其支持度仍然偏高。至於對於高市早前的涉台言論，有55%受訪者不認為有問題，而認為有問題的人有27%。另外日本的內閣官房長官木原稔再次指中國軍機以雷達照射日本戰機的行為作出反駁。

由日本新聞網進行的最新民意調查，對於高市早苗內閣支持度，達到75.8%，故上月下跌6/2個百分點，不支持的有20.7%，較上月上升6.4%。對於有關於高市在上月的涉台言論，有27%的人認為有問題，而沒問題的就有55%。對於中日關係方面，有51%的人回應「非常不安」及「有不安」，而46%表示「沒有不安」及「完全沒有不安」。而執政自民黨的支持度亦輕微回升0.6個百分點至29.5%。調查在上周末及（6及7日）進行，透過隨機的電話號碼向固網及手提電話用戶進行，向2,850人提問，當中有1,021人作出回應。