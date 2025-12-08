高市早苗支持度仍達7成半　逾半日本人不覺得言論有問題

日本最新的一個月民意調查，首相高市早苗內閣的支持度，有75.8%，較上月雖然下跌6.2個百分點，不過學者認為其支持度仍然偏高。至於對於高市早前的涉台言論，有55%受訪者不認為有問題，而認為有問題的人有27%。另外日本的內閣官房長官木原稔再次指中國軍機以雷達照射日本戰機的行為作出反駁。
由日本新聞網進行的最新民意調查，對於高市早苗內閣支持度，達到75.8%，故上月下跌6/2個百分點，不支持的有20.7%，較上月上升6.4%。對於有關於高市在上月的涉台言論，有27%的人認為有問題，而沒問題的就有55%。對於中日關係方面，有51%的人回應「非常不安」及「有不安」，而46%表示「沒有不安」及「完全沒有不安」。而執政自民黨的支持度亦輕微回升0.6個百分點至29.5%。調查在上周末及（6及7日）進行，透過隨機的電話號碼向固網及手提電話用戶進行，向2,850人提問，當中有1,021人作出回應。
日本政治記者田崎史神表示，新一屆政府在初期的熱情開始降溫，不過支持率仍然很高。他指穩定的支持率在50%到60%之間，因此超過70%是仍然很高。他又表示，通常日本保守派議員認為，與中國及南韓對抗會增加支持度，而目前的狀況也反映說法。
日本反駁中方指控
另外，對於日本指控中國軍機用雷達照射日本自衛隊飛機的事件。中國方面已指出日本滋擾訓練，日本內閣官房長官木原稔今日表示：「我們留意到中國方面發表的聲明，但我們所知的是，自衛隊飛機正在執行打擊入侵領空的任務，並保持了安全距離。中方指的自衛隊飛機妨礙中國飛機的安全，說法沒有根據。」他續指：「這次雷達照射屬於危險行為，超出了飛機安全飛行的照射範圍。我們對此深表遺憾，已向中方強烈抗議，並嚴正要求防止同類事件再次發生。我們將繼續冷靜而堅決地應對事件。」