高市早苗支持度仍高企　逾半受訪者憂中日關係緊張

日本媒體近日公布最新的民意調查，當中首相高市早苗的支持度仍然高企，當中富士新聞網的調查支持度仍有75.9%，而認為她毋須收回台海言論，仍有67%。不過，日本航空在今年底至明年初的機票預約，較去年下跌2%，當中飛中國航線更下跌2成。
在中日關係緊張的情況之下，日本富士新聞網、每日新聞及讀賣新聞分別發布最新的民調。在周末及周日（20及21日）進行的電話民調，訪問了全日本1,021人。當中仍有75.9%的受訪者支持高市內閣，是相關調查連續3個月維持在75%以上的高水平。當中在支持的受訪者，有40.2%認為她的經濟以及平抑物價的政策，而22.9%則是因為其外交及安保政策。對於有關於高市早苗有關台海言論，59.6%的受訪者表示認同，僅29.7%不同意。而對於中日關係緊張，表達「擔憂」以及「非常擔憂」的受訪者有53.9%，比11月的調查上升逾4個百分點。
逾6成人支持對華立場
至於每日新聞在周一時間進行的調查，訪問1,907名全日本的18歲以上國民。當中高市早苗內閣仍有67%的支持度，連續3個月維持在65%以上的支持度，當中年輕世代仍是支持率最高，達75%，在70歲以上就僅得58%的支持率，是當中最低。調查又問及有關於高市的涉台言論，當中67%的受訪者認為沒有必要撤回，認為要撤回只有11%。對於對華政策方面，55%的受訪者認為要對華強硬，支持軟對應的只有24%。《讀賣新聞》連同日本新聞網在周五至周日（19至21日）的調查方面，訪問日本全國1,034人，當中支持度仍有73%，不支持僅得14%。當中支持的受訪者有29%稱是因為期待高市的政策，之後有24%認同其領導能力。對於高市對華立場，有62%受訪者表示認同，不認同僅25%。
然而受到中日建議國民避免到日本旅遊的影響，日本航空公布在本月26日至明年2月4日的機票預約情況，當中全日空的國際線航班有267,510張機票預約比去年同期上升12%。當中飛美國夏威夷航線錄有史以來最多的2.5萬人。而日本航空方面，國際線航班有220,221張機票預約，比去年下跌2%，當中中國航線的數字較去年同期下跌2成。