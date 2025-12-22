高市早苗支持度仍高企　逾半受訪者憂中日關係緊張

日本媒體近日公布最新的民意調查，當中首相高市早苗的支持度仍然高企，當中富士新聞網的調查支持度仍有75.9%，而認為她毋須收回台海言論，仍有67%。不過，日本航空在今年底至明年初的機票預約，較去年下跌2%，當中飛中國航線更下跌2成。

在中日關係緊張的情況之下，日本富士新聞網、每日新聞及讀賣新聞分別發布最新的民調。在周末及周日（20及21日）進行的電話民調，訪問了全日本1,021人。當中仍有75.9%的受訪者支持高市內閣，是相關調查連續3個月維持在75%以上的高水平。當中在支持的受訪者，有40.2%認為她的經濟以及平抑物價的政策，而22.9%則是因為其外交及安保政策。對於有關於高市早苗有關台海言論，59.6%的受訪者表示認同，僅29.7%不同意。而對於中日關係緊張，表達「擔憂」以及「非常擔憂」的受訪者有53.9%，比11月的調查上升逾4個百分點。