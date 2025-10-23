高市早苗政府最年輕閣員當過模特兒 穿高踭鞋近180cm高氣場超強

高市早苗成為新任日本首相，也是日本第一位女首相。她內閣名單中有兩名女閣員，包括日本首位女財務大臣片山皋月，而42歲的經濟安全保障大臣小野田紀美則為最年輕的閣員。小野田紀美出席任命儀式時，身穿一件銀色禮服出席，受到外界關注。報道指小野田紀美在美國出生，並當過模特兒，有指她穿上高跟鞋身高接近180厘米，氣場超強。

小野田紀美在任命儀式隔日於社交網稱，有人問她該銀色禮服是否為現任財務大臣片山皋月贈送，她澄清那是自備的衣服，她2024年11月在國會開幕典禮上穿過，並附上當時的照片。小野田指出，符合服裝規範的禮服很罕見，就算臨時想買，選擇也非常有限，所以出現撞衫的情況在所難免。儘管有網友建議她租借禮服，但她表示身高太高，穿高跟鞋後將近180厘米，不容易找到符合規範、長度又適合的禮服。