高市早苗民調支持度較前兩任高　維新會退出在野黨合作會議

日本將在下星期選出新任首相人選，執政自民黨與在野立憲民主黨仍在為首相選舉努力拉攏各方支持。根據日本媒體最新民調指出，高市早苗的支持度達43.8%，比前兩任的岸田文雄及石破茂都高，而支持者主要是年輕階層及保守派選民。至於與自民黨商討共同執政的日本維新會，就宣布退出與立民黨及國民民主黨就首相選舉合作的會議。 日本時事通信社在上周五至周一（10至13日）進行10月份的民意調查，向全日本2,000名18歲以上人士以現場訪問方式進行。當中如果高市早苗出任首相，支持她組成的新內閣有43.8%，而不支持僅23%，比起2021年10月岸田文雄初上任的40.3%以及2024年10月石破茂的28%都要高。調查相信是國民普遍希望出現首位女性首相的誕生。在年齡層方面，支持高市早苗的18至29歲受訪者達到58%，而30至39歲就有51.5%。至於支持者背後支持的政黨中，主要集中在自民黨、參政黨以及日本保守黨的保守派系。

四成人支持參拜靖國神社 至於在各黨派支持度中，自民黨比上月民調上升2.6個百分點，有19.7%支持，在支持度排第1。其次是參政黨，下跌1.1個百分點，有4.8%。至於立民黨支持度有4.2%、國民民主黨有3.8%。而在同一個調查中，有41.2%的受訪者支持高市早苗參拜靖國神社，反對僅21.8%。 另外，日本維新會在今日（17日）宣布，脫離與立民黨及國民黨的總理選舉合作會議。共同代表的藤田文武表示，現時繼續進行在野黨合作的討論會有困難，因此決定退出會議。早前3黨進行會議討論合作，不過立民黨提出提名國民黨的玉木雄一郎出任首相，被玉木以未達成基礎政策的協議前不會考慮為由，3方原定會繼續談判，不過在維新會將與自民黨共同執政後，令3方會議無法繼續。

網民支持削減國會議員建議 雖然維新會與自民黨合作在眾議院將有231票，但與首相選舉半數的門檻仍差2票，據日本媒體報道，協助高市早苗贏得自民黨總裁的麻生太郎，將會向7個獨立議員進行遊說，該7名國會議員部份是從自民黨脫離的議員。 對於維新會向自民黨提出的12點合作要求，不少網民表現支持。當中包括提出要求削減國會議員的數量，並指出眾議院的500名議員，以及連同參議院的700人實在太多。同時維新會要求取消在比例代表選舉的「復活」制度，即是日本的參議院選舉，候選人如果在單議席選區中落敗，仍有機會藉不分選區的比例代表中「敗部復活」，有關的制度受到網民的非議。在今日兩黨的會議中，當中削減國會議員數字也是焦點，原因是自民黨內部認為要減1成的數量太過進取，同時立民黨以及與自民黨分別的公明黨都反對。