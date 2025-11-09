高市早苗發帖呻被迫自行理髮　剪得太差遭老公取笑

日本首相高市早苗於8日透過社交平台X，分享自己的「日常煩惱」，包括如今必須搭公務車，無法自己開車，以及公餘不方便去美容院剪髮，「只好自己動手剪」。 「僅能使用首相專用車」 綜合日媒報道，高市在帖文中表示，自從就任自民黨總裁與首相之後，她只能乘坐官方專用車，無法使用自家車輛：「自民黨總裁就任當日起，總裁車成為唯一交通工具；首相就任後，僅能使用首相專用車，因此自家車無法再使用。」報道指出，日本首相不論公務或私人用途，都需搭乘豐田Century或Lexus專用車，並由特勤警護人員隨行。

由於這些安排，高市透露，周末若無官方行程，就會待在宿舍內的自室或會議室工作，以免給司機與警護人員帶來不便。她也分享了個人的小困擾：「目前的煩惱是晚間或周末無法前往美容院，只能自行修剪頭髮，常被丈夫笑說剪得不好。」