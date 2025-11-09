熱門搜尋:
全運會 網上熱話 林作 壽司郎 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-11-09 18:15:32

高市早苗發帖呻被迫自行理髮　剪得太差遭老公取笑

分享：

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

日本首相高市早苗於8日透過社交平台X，分享自己的「日常煩惱」，包括如今必須搭公務車，無法自己開車，以及公餘不方便去美容院剪髮，「只好自己動手剪」。

「僅能使用首相專用車」

綜合日媒報道，高市在帖文中表示，自從就任自民黨總裁與首相之後，她只能乘坐官方專用車，無法使用自家車輛：「自民黨總裁就任當日起，總裁車成為唯一交通工具；首相就任後，僅能使用首相專用車，因此自家車無法再使用。」報道指出，日本首相不論公務或私人用途，都需搭乘豐田Century或Lexus專用車，並由特勤警護人員隨行。

adblk5

由於這些安排，高市透露，周末若無官方行程，就會待在宿舍內的自室或會議室工作，以免給司機與警護人員帶來不便。她也分享了個人的小困擾：「目前的煩惱是晚間或周末無法前往美容院，只能自行修剪頭髮，常被丈夫笑說剪得不好。」

高市內閣支持率高達82% 關西式外交獲讚被稱「浪花大嬸」 提出與金正恩會面 高市內閣支持率高達82% 關西式外交獲讚被稱「浪花大嬸」 提出與金正恩會面 高市內閣支持率高達82% 關西式外交獲讚被稱「浪花大嬸」 提出與金正恩會面 日本首相高市早苗10月底上任後，分別與美國總統特朗普及中國國家主席習近平會面。

自行染髮顏色常不均勻

高市表示，髮色雖習慣自己染，但因技術不佳，顏色常不均勻，她表示，將在國會答辯空檔的日子前往美容院，確保髮型整齊。高市的帖文曝光後，引來網友熱議，有人表示：「首相也是普通女性，能理解高市的心情，感到親切。希望她能適度休息。」

還有網友呼籲改善首相工作環境：「應將美容院時間納入官方行程，保持首相的儀態，也讓後續女性領袖生活更便利。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

追蹤am730 Google News