高市早苗與特朗普親密表現遭批評　網民反指在野共產黨想法落後

美國總統特朗普（Donald Trump）早前到日本進行訪問，並與新任日本首相高市早苗會談及到訪在橫須賀駐紮的美國航空母艦喬治華盛頓號。在期間，高市表現興奮，又挽着特朗普的手，特朗普也抱她的腰。這引來日本在野共產黨的前女性國會議員抨擊，甚至指高市像特朗普在日本的「二奶」，事件在日本社交平台引起網民討論，批評該議員作為女性卻侮辱女性。而高市的舉動，也受到駐日本的格魯吉亞大使讚許。

前日本共產黨的國會議員池內沙織在周四（30日）在社交平台X上，對高市早苗接待特朗普的表現作出抨擊。她指：「很多畫面中，首相帶着笑容地讓人摟她的腰，這場面真是太難堪。」她再指：「這真是令人悲哀，她之所以能掌權，不僅是因為日本是美國的附庸國，還因為她無視了對女性的歧視。她強烈的個人表演慾也令人感到痛苦。」池內稱：「看着高市的表現，就讓人想起『現地妻（即在外國的有婦之夫在日本包養的二奶）』這個令人悲哀的詞語。」池內又指，高市的行為像是對日本女性的背叛，她又批評執政黨無法讓美日關係處於平等局面，又指自民黨是阻礙性別平等的障礙。