高市早苗首度召開外國人政策閣員會議 日本將嚴管非法居留 限制外國人取得土地

日本新任首相高市早苗周二(4日)在首相官邸，首度召開磋商接納外國人政策的閣員會議，高市已指示以2026年1月整理出基本方針為目標，並將加強管制非法居留的人，以及限制外國人取得土地。 日本經濟新聞報道，會議的正式名稱為「接納外國人‧實現有秩序的共生社會相關閣員會議」，內閣官方長官木原稔以及負責外國人政策的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，將負責彙整基本方針。而會議是按照前首相石破茂成立的「外國人才的接納與共生相關閣員會議」，改組而成。

高市早苗在會上指出外國人才與訪日遊客的重要性，但也提到「部分外國人違法與違規的行徑，令國民產生不安以及不公平感」。她強調，「與排外主義劃清界線的同時，政府將堅決因應上述行為」。 日本執政聯盟自民黨與日本維新會在聯合執政協議書中，明確記載於2026年的通常國會訂定法案，以加強管制外國人取得土地。高市政府也將研究相關政策。

根據日本「出入國在留管理廳」統計，今年6月在日本居留的外國人約395萬，人數創新高。日本經濟新聞指出，部分外國人的違法行為，以及與居民的衝突也被視為問題。