國際
2025-10-21 12:48:40

高市早苗首輪投票即當選 成日本首位女首相(更新)

高市早苗當選日本首位女首相 (路透社)

日本首相石破茂於今日（21日）早上召開內閣會議，按慣例集體辭職，而國會參眾兩院下午舉行首相指名選舉，自民黨新任總裁高市早苗在眾議院首輪投票獲過半數眾議院議員支持當選，成為日本第104屆首相，亦是歷來首位女首相。

根據投票結果，高市早苗獲237票，超過過半數所需的233票成功當選，擊敗獲149票的前首相野田佳彥，以及國民民主黨代表玉木雄一郎等候選人。

 

高市早苗當選自民黨總裁、有望成為日本第一位女性首相(路透社)

新內閣名單曝光

有報道透露，高市早苗有意任用黨總裁選舉的3名對手入閣，其中前幹事長茂木敏充擔任外相；農林水產相小泉進次郎出任防衛相；官房長官林芳正轉任總務相，展示自民黨全黨團結的姿態，前防衛相木原稔可能出任官房長官。高市早苗強調人事方針是人人發揮作用、集結各年齡層全部力量，分析認為她會積極擢升年輕人或女性擔任閣僚。

日媒此前引述消息人士透露，由7名無黨派議員組成的眾議院黨團「有志·改革之會」，當中約4人考慮投票給高市早苗。由於自民黨昨日同極右的維新會簽署聯合執政協議，兩黨合共有231席，若加上4名無黨派議員，將有235名議員支持高市早苗，已超過眾議院半數233席的當選門檻。「有志·改革之會」的眾議員守島正已表示，從首輪投票會一致支持高市早苗。參議院方面，自民黨在全部248個席位中擁有100席，日本維新會擁有19席。

 

