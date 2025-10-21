高市早苗首輪投票即當選 成日本首位女首相(更新)

有報道透露，高市早苗有意任用黨總裁選舉的3名對手入閣，其中前幹事長茂木敏充擔任外相；農林水產相小泉進次郎出任防衛相；官房長官林芳正轉任總務相，展示自民黨全黨團結的姿態，前防衛相木原稔可能出任官房長官。高市早苗強調人事方針是人人發揮作用、集結各年齡層全部力量，分析認為她會積極擢升年輕人或女性擔任閣僚。

日媒此前引述消息人士透露，由7名無黨派議員組成的眾議院黨團「有志·改革之會」，當中約4人考慮投票給高市早苗。由於自民黨昨日同極右的維新會簽署聯合執政協議，兩黨合共有231席，若加上4名無黨派議員，將有235名議員支持高市早苗，已超過眾議院半數233席的當選門檻。「有志·改革之會」的眾議員守島正已表示，從首輪投票會一致支持高市早苗。參議院方面，自民黨在全部248個席位中擁有100席，日本維新會擁有19席。