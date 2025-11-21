高市早苗：「存亡危機事態」立場一貫 中方再促收回錯誤言論

日本首相高市早苗涉台言論引發中日關係緊張，北京迅速採取一系列報復措施，包含抵制赴日旅遊、暫停從日本進口水產品等。高市早苗今日在官邸接受訪問時指政府的立場一貫，甚麼情況屬於「存亡危機事態」，政府會結合實際情況和情報綜合判斷。高市早苗又指，早前與中國國家主席習近平會談時確認將全面推進戰略互惠關係的大方向，有關想法沒有改變。問到會否爭取安排在南非參加G20峰會期間，與中國國務院總理李強進行會談，高市僅表示，「雙邊會談正在根據參加國的提案進行協調。」

如真心想發展中日戰略互惠關係 應恪守政治承諾

在北京，外交部發言人毛寧今日回應，高市早苗公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海的可能性，激起了中國人民的公憤和譴責，中方對此堅決反對。日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，就應該恪守中日四個政治文件精神和所作的政治承諾，立即收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上。

另一方面，日本文化廳證實，關於今年由中國主辦的中日韓文化部長會議，已收到中國政府發出通知，表示「暫不舉辦」。日本內閣官房長官木原稔批評中方的決定破壞雙邊人文交流，不符合日中兩國建立穩定和建設性關係的目標。外交部發言人毛寧周四在例行記者會上說，日本領導人公然發表極其錯誤的涉台言論，傷害中國人民感情，挑戰戰後國際秩序，破壞中日韓三方合作的基礎與氛圍，導致舉辦中日韓有關會議的條件暫不具備。