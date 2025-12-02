高市早苗「工作」x5奪日本年度流行語大獎　「脈脈」與《國寶》入選10大(有片)

「新語．流行語大獎」選出本年成為話題的詞彙，範圍涵蓋時事、發言、流行領域等，主辦單位「自由國民社」公布年度大獎及10大流行語。高市早苗今年10月初當選自民黨總裁後，於10月4日向黨內議員演說時曾連講5次要「工作」，引發社會熱議及「過勞死」家屬抗議。高市親自出席頒獎典禮，指這句話曾引起正反意見，她只想表達自己要努力工作，貢獻國民，絕對無鼓勵國民工作過勞的意思，希望大家不要誤會。主持人問到，一般很重要的說話，強調3次就夠，為何要連講5次「工作」，高市表示只因當時的氣氛，並無特別意思。

評審團稱高巿充滿幹勁發言已不常聽到

評審團認為「如今已不常聽到這句充滿幹勁的發言，讓致力於推動工作方式改革的經濟界大為震驚。實際上可能有不少昭和世代對此產生共鳴，覺得工作原來就是這樣的啊。」高市早苗是繼2009年時任首相鳩山由紀夫以「政權更替」獲獎以來，再次有在任首相獲得年度流行語大賞。

其他獲獎流行語還包括：「特朗普關稅」、社群媒體上模仿迷因「貓頭鷹奔跑」時喊出的擬聲詞「Ehho Ehho」、「緊急獵熊/熊害」、政府為壓低米價釋出儲備米的「古古古米」、「戰後80年/昭和100年」、「二季」、大阪世博會吉祥物「脈脈」、「傳統媒體」，及代表日本角逐奧斯卡最佳國際電影獎的電影「國寶」等。