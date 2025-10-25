高市早苗：首要解決物價上漲　日本外交重回世界中心

高市早苗今發表了首次的政策演說。（圖／美聯社）

日本首相高市早苗24日發表了就任以來的首次政策演說，強調她將優先採取措施應對物價上漲，實現競選時的承諾。

據日媒報道，高市早苗在演說中表示：「內閣的首要任務是解決國民面臨的物價上漲問題。我們將切實、迅速地為國民的日常生活帶來安心。讓我們凝聚全國的力量，實現強勁的經濟。」

成立「日本成長戰略委員會」

高市早苗稱，希望在本屆國會期間通過廢除臨時汽油稅的法案，並表示將為冬季的電費和燃氣費提供補貼。此外，她還宣布將向國會提交一份補充預算法案，以支持應對物價上漲的措施，並呼籲執政黨和在野黨合作，並表示「讓我們集思廣益」。