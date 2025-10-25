高市早苗：首要解決物價上漲　日本外交重回世界中心

日本首相高市早苗24日發表了就任以來的首次政策演說，強調她將優先採取措施應對物價上漲，實現競選時的承諾。
據日媒報道，高市早苗在演說中表示：「內閣的首要任務是解決國民面臨的物價上漲問題。我們將切實、迅速地為國民的日常生活帶來安心。讓我們凝聚全國的力量，實現強勁的經濟。」
成立「日本成長戰略委員會」
高市早苗稱，希望在本屆國會期間通過廢除臨時汽油稅的法案，並表示將為冬季的電費和燃氣費提供補貼。此外，她還宣布將向國會提交一份補充預算法案，以支持應對物價上漲的措施，並呼籲執政黨和在野黨合作，並表示「讓我們集思廣益」。
她還宣布成立新的「日本成長戰略委員會」，旨在透過投資先進技術實現經濟成長。
與此同時，高市考慮到執政黨在眾議院和參議院均處於少數地位，呼籲在野黨合作，並表示：「只要不與政府的基本政策相抵觸，我們將接受各黨派提出的政策建議。」
特朗普下周訪日
她說：「政治不是單方面做出決定，而是共同討論、共同擔憂、共同決策。讓我們攜手為日本邁出新的一步。」
在外交方面，她強調：「我們將使日本外交重回世界中心，蓬勃發展。」她還談到美國總統特朗普下周訪日，並表示：「我們將在兩國領導人之間建立信任，將日美關係提升到新的高度。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章