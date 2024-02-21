高枕非無憂︱日本研究︰枕頭過高或誘發中風 超過12厘米有危機

有些人睡覺時習慣用很高的枕頭，日本一項最新研究發現，使用過高的枕頭可能誘發自發性椎動脈夾層，而這是導致腦卒中（俗稱中風）的原因之一。（資料圖片）

有些人睡覺時習慣用很高的枕頭，日本一項最新研究發現，使用過高的枕頭可能誘發自發性椎動脈夾層，而這是導致腦卒中（俗稱中風）的原因之一。研究人員指出，高枕並非無憂，人們在選擇枕頭時還需多加注意。參考專家意見後，研究人員將高度超過12厘米的枕頭定義為高枕頭，高度超過15厘米的枕頭定義為極高的枕頭。

日本國立循環器官疾病研究中心等機構的研究人員近日在《歐洲中風雜誌》發表文章，指自發性椎動脈夾層是一種動脈血管病變，發病原因尚未十分明確。由於不少患者醒來時出現頸部、頭枕部疼痛等症狀，且一些患者有使用高枕頭的習慣，於是他們決定研究這種疾病是否與高枕頭有關。