高比拜仁父女墜機現場照遭外洩分享 遺孀獲賠1600萬美元

美國一個聯邦陪審團裁定，加州洛杉磯縣政府員工用手機拍下一架直升機失事墜毀後的遺骸照片，令已故籃球巨星高比拜仁(Kobe Bryant)的遺孀Vanessa Bryant 情緒受困擾，需要賠償1,600萬美元。

在2020年1月，一架直升機在洛杉磯失事墜毀，造成9人死亡，包括41歲的高比拜仁與他13歲的女兒(Gianna)。當時有到場處理的消防員及警員拍下墜機現場照片，並與其他人分享，包括有關人員的配偶，以及一名警員光顧酒吧的酒保。

由9人組成的陪審團退庭商議4個半小時後，以一致票數達成裁決。在事故中失去妻女的另一名原訟人Chris Chester ，與Vanessa Bryant 為共同原告，亦獲賠償1,500萬美元。