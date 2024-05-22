高爾夫「一哥」因塞車繞路被捕　美國警察稱檢視程序有否出錯

美國路易斯維爾市長在周二（21日）表示，當地警方會對於警員在上星期五（17日），拘捕現時世界第一的高爾夫球手舒希費拿（Scottie Scheffler）一事展開調查，研究是否合符程序。

舒希費拿在上星期參與PGA錦標賽期間，在周五的第2個賽日，因為瓦爾哈拉高球會外發生一宗有人死亡的交通意外，導致高球會外交通擠塞，次日比賽亦因此延誤80分鐘。期間舒希費拿駕車駛至，試圖繞過現場進入高球會時，被警察截下，根據當時的警察指控，舒希費拿未有遵從警員要求停車，並聲稱被舒希費拿開車撞到，警員稱手腕及膝蓋在事件中受傷。因此將舒希費拿拘捕。在事後舒希費拿在拍照後獲釋，並趕回賽場比賽。而舒希費拿被控二級襲擊、刑事毀壞、魯莽駕駛及不遵從交通標誌等罪。