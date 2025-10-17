熱門搜尋:
國際
2025-10-17 15:45:00

鬥雞不打對手　反襲飼主一刀奪命(有片)

鬥雞不打對手，反襲飼主一刀奪命。(X)

秘魯巴蘭卡省(Barranca)一名在當地頗有名氣的鬥雞飼養員，日前帶著自己訓練的鬥雞到帕拉蒙加區出賽時，詎料鬥雞未有向對手出擊，反而突然對他發動攻擊，結果僅一刀就導致他失血過多，最終不治。

鬥雞是殘暴的古代比賽娛樂，主要是兩隻雞互相厮拚，直至其中一方受到重傷或死亡才告結束，一般都涉及賭博。綜合報道，事發於當地周日(12)，現場有數十名觀眾觀戰。55歲鬥雞飼養員Jorge Luis Castillo Corzo當日帶著自己訓練的一隻黑色鬥雞出賽，網上影片顯示，比賽還在準備階段時，Corzo為鬥雞裝好比賽使用的金屬刀片，詎料鬥雞並無把目標鎖定「對手」啡色雞，而是突然轉身奔向Corzo，並躍起揮刀攻擊。Corzo中刀後連忙退走，其他人也上前幫忙。

黑色鬥雞突然轉身奔向Corzo，並躍起揮刀攻擊。(X) Corzo中刀後連忙退走，其他人也上前幫忙。(X) 55歲知名鬥雞飼養員Jorge Luis Castillo Corzo喪生。(X)

鬥雞一刀割斷飼主動脈

雖然鬥雞僅向Corzo發動了一次攻擊，但這刀卻為Corzo的腹股溝留下一道很深的傷口，亦恰巧割斷一條動脈。雖然現場醫護人員立即試圖為Corzo止血，並將他送院搶救，惜他最終因為失血過多而喪命。相關單位已經就事件啟動調查。

