鬥雞眼「反派貓」身世可憐 搖身一變成網紅 吸狂幾十萬粉絲

俄羅斯一隻名叫Fedya的貓，近日成為外媒報道焦點，指其在Instagram(IG)上有逾31.3萬追隨者。Fedya嚴格來說其貌不揚，有一雙「鬥雞眼」，猶如卡通片的「反派貓」，但正正是牠鬥雞眼的趣怪模樣，令牠「出道」短短3年多即狂吸粉絲。

目前4歲的Fedya在IG上的搞笑造型及其招牌鬥雞眼表情，令人忍俊不禁。但這位「喜劇演員」背後是一段辛酸歷史。

據報Fedya於2020年由女主人Natalya於家中後園發現，起初健康狀況很差，天生有身體協調障礙，腿部彎曲、眼睛錯位，行動不便，Natalya以為牠活不成，幸在她照顧下健康成長。據報當時鄰居的一隻雄貓，常來Natalya處為Fedya理毛，猶如Fedya父親一樣。