鬧蛋荒｜日本牛丼Sukiya吉野家蛋黃醬紛漲價

日本爆發禽流感及飼料價格上漲，導致雞蛋短缺，牛丼和調味料蛋黃醬價格因而上漲，東京雞蛋批發價更創下37年來新高。
日經亞洲(Nikkei Asia)報道，日本去年底爆發禽流感疫情，俄羅斯侵略烏克蘭戰爭導致飼料價格飆漲，家禽養殖業者早已減少蛋雞數量作為因應。增加撲殺雞隻數量，已導致雞蛋供應不穩，雞蛋批發價因而猛漲。
逾1400萬隻雞被撲殺
日本農林水產大臣野村哲郎上周表示，自從去年10月以來，全國47個都道府縣有25個已經出現禽流感病例，截至2月17日上午為止，共已撲殺1,478萬隻禽類。
根據日本全國農業協同組合聯合會旗下蛋商JA. Z-Tamago的資料，截至本周三東京的中型雞蛋批發價為每公斤335日圓(約19.4港元)，較去年同期漲81%，也超越1月平均批發價280日圓(約16.2港元)，為1986年以來最高。
飲食集團停售雞蛋菜式
雞蛋和豆芽通常是日本價格最穩定的糧食品項，但在物價漲幅已創下40年新高之際，當前情況令消費者和供應商更擔心。能源和糧食價格上漲，推升去年12月日本核心消費者物價指數年增率升至4%，創41年新高。
日本雲雀餐飲集團(Skylark Holdings)本月稍早已開始停賣部分要用到雞蛋的菜式，像是旗下中式連鎖餐廳的炒飯和牛扒連鎖店的加蛋菜餚。
Sukiya、吉野家與松屋加價
日本大型牛丼連鎖店之一的Sukiyaすき家周三開始把加蛋且附味噌湯的招牌牛丼套餐漲價10日圓，漲價至540日圓(約31.3港元)，特定地區分店的其他有蛋餐點也漲價。牛丼是日本上班族常點的午餐，非常受歡迎。
Sukiya母公司、餐飲企業Zensho Holdings以食材和工資成本雙雙上揚為由加價。競爭對手吉野家、松屋亦漲價，但沒提缺蛋問題。
分析師：料漲價持續
同時，為了因應禽流感疫情，食品廠商Kewpie將從4月1日起調漲自家蛋黃醬出貨價格約21%。蛋黃醬跟雞蛋一樣，被視為日式料理的美味靈魂。
日本市場調查機構一吉經濟研究所首席分析師Seiichiro Samejima認為，料加價短期內不會結束，「大約需要6個月才能藉由撲殺來杜絕禽流感的影響。但重點在於，快餐和其他供應含蛋產品做為部分季節性菜式的業者，未來如何因應。」他指，這一波雞蛋荒對餐廳菜單上熱銷美食的衝擊，可能會持續下去。