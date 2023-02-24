鬧蛋荒｜日本牛丼Sukiya吉野家蛋黃醬紛漲價

日本爆發禽流感及飼料價格上漲，導致雞蛋短缺，牛丼和調味料蛋黃醬價格因而上漲，東京雞蛋批發價更創下37年來新高。

日經亞洲(Nikkei Asia)報道，日本去年底爆發禽流感疫情，俄羅斯侵略烏克蘭戰爭導致飼料價格飆漲，家禽養殖業者早已減少蛋雞數量作為因應。增加撲殺雞隻數量，已導致雞蛋供應不穩，雞蛋批發價因而猛漲。

逾1400萬隻雞被撲殺

日本農林水產大臣野村哲郎上周表示，自從去年10月以來，全國47個都道府縣有25個已經出現禽流感病例，截至2月17日上午為止，共已撲殺1,478萬隻禽類。

根據日本全國農業協同組合聯合會旗下蛋商JA. Z-Tamago的資料，截至本周三東京的中型雞蛋批發價為每公斤335日圓(約19.4港元)，較去年同期漲81%，也超越1月平均批發價280日圓(約16.2港元)，為1986年以來最高。