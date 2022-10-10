鬼斧神工｜學生出貓將刑法刻筆上　教授：簡直是藝術

西班牙一名法律系教授近日社交平上載照片，原來是她10年前沒收一名學生用來「出貓」的11支原子筆，那學生竟然將《西班牙刑事訴訟法》刻在筆身上，被教授讚嘆「簡直是藝術」，該超精細極緻手藝亦令網民嘆為觀止。

由於這名學生的「作品」實在太過精巧，Yolanda將它們沒收後，就一直收在櫃桶裡。(Twitter)

綜全報道，西班牙馬加拉大學(Universidad de Málaga)法律系教授Yolanda de Lucchi上周在Twitter上載了兩張圖片，照片中共有11支原子筆，每支筆身都有密密麻麻的白色花紋，乍看來「手工」相當精細，Yolanda解釋，她10年前在一次監考期間，發現一名學生竟將《西班牙刑事訴訟法》刻在11支原子筆上，由於這名學生的「作品」實在太過精巧，Yolanda將它們沒收後，就一直收在櫃桶裡，直到近日清理櫃桶時再次看到這些原子筆，才想起這段往事，她讚嘆說「原子筆藏刑事訴訟法，簡直是藝術」。另一張圖片裡，筆身被放大，可以看到既密密麻麻又清晰的文字。

據指出貓學生已完成學位成為律師

相片曝光後，引起很多網民熱議，不少人留言大讚「我們應該用這些東西弄一個博物館」、「努力學習的成本，絕對比做這件事還要少」、「多厲害的工作，它們看起來很型」。

更有趣是，一名自稱為那名「出貓」學生的好友，貼出更多密密麻麻刻著法例的原子筆，回應說：「我的這位好友將條文全部寫在了原子筆的筆身上，且為了方便查閱，他會按照章節開頭刻在原字筆品牌「BIC」旁，還將原字筆墨水灌滿。這真是完美的藝術品」。據悉，這名「出貓」的法律系學生已經完成學位，並且成為一名律師。