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國際
2024-11-11 18:32:00

魔法壞女巫｜Mattel公仔盒上竟誤印色情網址 家長震驚 一原因致出錯

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有網民發現Mattel公仔的包網盒上，竟印了咸網網址！(互聯網)

有網民發現Mattel公仔的包網盒上，竟印了咸網網址！(互聯網)

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《魔法壞女巫》(Wicked)電影即將上映，其由Ariana Grande及楊紫瓊等主演令人期待，市面亦已出現大量周邊及聯乘產品。其中由Barbie生產商Mattel(美泰兒)推出的公仔，近日引起家長「恐慌」，原因是包裝盒上竟然印有色情網站網址。

魔法壞女巫｜包裝盒後方網均出錯 涉不止一款公仔

有網民近日在社交網X發貼，指發現Mattle推出的《魔法壞女巫》公仔的包裝盒背面的加下角，印有電影公司的版權資料，並附以一個網址，相信本來是想印《魔法壞女巫》官網網址，但結果與不似預期，而且涉事的不止一款公仔。

相關產品及《魔法壞女巫》預告片截圖︰

有網民發現Mattel的《魔法壞女巫》公仔誤印了色情網站網址。(互聯網) 有網民發現Mattel的《魔法壞女巫》公仔誤印了色情網站網址。(互聯網) 另一款公仔的包裝盒同樣誤印了色情網站網址。(互聯網) 另一款公仔的包裝盒同樣誤印了色情網站網址。(互聯網) 真正的《魔法壞女巫》(Wicked)官網是「www.wickedmovie.com」。(互聯網) 「www.wicked.com」是色情網站。(互聯網) 有網民檢查LEGO所出的《魔法壞女巫》產品，證實無事！(互聯網) 有網民檢查LEGO所出的《魔法壞女巫》產品，證實無事！(互聯網) 有網民檢查一款聯乘《魔法壞女巫》的蛋糕預拌粉產品，證實無事！(互聯網) 有網民檢查一款聯乘《魔法壞女巫》的蛋糕預拌粉產品，證實無事！(互聯網) 《魔法壞女巫》海報。(互聯網) 《魔法壞女巫》預告片截圖。(互聯網) 《魔法壞女巫》預告片截圖。(互聯網) 《魔法壞女巫》預告片截圖。(互聯網) 《魔法壞女巫》預告片截圖。(互聯網) 《魔法壞女巫》預告片截圖。(互聯網) 《魔法壞女巫》預告片截圖。(互聯網) 《魔法壞女巫》預告片截圖。(互聯網) 《魔法壞女巫》預告片截圖。(互聯網) 《魔法壞女巫》預告片截圖。(互聯網) 《魔法壞女巫》預告片截圖。(互聯網) 《魔法壞女巫》預告片截圖。(互聯網) 《魔法壞女巫》預告片截圖。(互聯網) 《魔法壞女巫》預告片截圖。(互聯網) 《魔法壞女巫》預告片截圖。(互聯網) 《魔法壞女巫》預告片截圖。(互聯網) 《魔法壞女巫》預告片截圖。(互聯網) 《魔法壞女巫》預告片截圖。(互聯網) 《魔法壞女巫》預告片截圖。(互聯網) 《魔法壞女巫》預告片截圖。(互聯網) 有網民發現Mattel的《魔法壞女巫》公仔誤印了色情網站網址。(互聯網)

魔法壞女巫｜網址印漏了「movie」一字成關鍵

該位網民發現，包裝盒上印著的網址「www.wicked.com」並非《魔法壞女巫》官網網址，是一個色情網站。真正的《魔法壞女巫》官網應該是「www.wickedmovie.com」，包裝盒上漏了「movie」(電影)這一字。由於《魔法壞女巫》的英文名稱的確是「wicked」，估計令相關人士一時睇漏眼，導致出錯。

魔法壞女巫｜Mattel致歉稱「不幸的錯誤」家長急查其他產品

消息極速傳開，Mattel隨即就事件道歉，指犯了「不幸的錯誤」(unfortunate error)，將採取補救措施，並建議已購買涉事產品的顧客把並包裝盒棄掉或遮蓋有關網址，亦可與客戶服務部聯絡。事件令部分家長憂心，紛紛檢查市面上其他跟《魔法壞女巫》聯乘的產品，如LEGO及蛋糕預拌粉等，幸暫未發現包裝誤印「咸網」。

《魔法壞女巫》預告片︰

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同場加映童年回憶產品︰

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