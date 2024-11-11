魔法壞女巫｜Mattel公仔盒上竟誤印色情網址 家長震驚 一原因致出錯

《魔法壞女巫》(Wicked)電影即將上映，其由Ariana Grande及楊紫瓊等主演令人期待，市面亦已出現大量周邊及聯乘產品。其中由Barbie生產商Mattel(美泰兒)推出的公仔，近日引起家長「恐慌」，原因是包裝盒上竟然印有色情網站網址。
魔法壞女巫｜包裝盒後方網均出錯 涉不止一款公仔
有網民近日在社交網X發貼，指發現Mattle推出的《魔法壞女巫》公仔的包裝盒背面的加下角，印有電影公司的版權資料，並附以一個網址，相信本來是想印《魔法壞女巫》官網網址，但結果與不似預期，而且涉事的不止一款公仔。
相關產品及《魔法壞女巫》預告片截圖︰
魔法壞女巫｜網址印漏了「movie」一字成關鍵
該位網民發現，包裝盒上印著的網址「www.wicked.com」並非《魔法壞女巫》官網網址，是一個色情網站。真正的《魔法壞女巫》官網應該是「www.wickedmovie.com」，包裝盒上漏了「movie」(電影)這一字。由於《魔法壞女巫》的英文名稱的確是「wicked」，估計令相關人士一時睇漏眼，導致出錯。
魔法壞女巫｜Mattel致歉稱「不幸的錯誤」家長急查其他產品
消息極速傳開，Mattel隨即就事件道歉，指犯了「不幸的錯誤」(unfortunate error)，將採取補救措施，並建議已購買涉事產品的顧客把並包裝盒棄掉或遮蓋有關網址，亦可與客戶服務部聯絡。事件令部分家長憂心，紛紛檢查市面上其他跟《魔法壞女巫》聯乘的產品，如LEGO及蛋糕預拌粉等，幸暫未發現包裝誤印「咸網」。