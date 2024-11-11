魔法壞女巫｜Mattel公仔盒上竟誤印色情網址 家長震驚 一原因致出錯

有網民發現Mattel公仔的包網盒上，竟印了咸網網址！(互聯網)

《魔法壞女巫》(Wicked)電影即將上映，其由Ariana Grande及楊紫瓊等主演令人期待，市面亦已出現大量周邊及聯乘產品。其中由Barbie生產商Mattel(美泰兒)推出的公仔，近日引起家長「恐慌」，原因是包裝盒上竟然印有色情網站網址。

魔法壞女巫｜包裝盒後方網均出錯 涉不止一款公仔

有網民近日在社交網X發貼，指發現Mattle推出的《魔法壞女巫》公仔的包裝盒背面的加下角，印有電影公司的版權資料，並附以一個網址，相信本來是想印《魔法壞女巫》官網網址，但結果與不似預期，而且涉事的不止一款公仔。

相關產品及《魔法壞女巫》預告片截圖︰