魔鬼在細節｜18世紀畫作修復後驚見「惡魔」　疑遭人封印逾200年

英國一幅有逾230年歷史的畫作近日被英國藝術、古蹟管理機構「國民信託」(National Trust)修復完成，竟驚見畫作背景暗藏一副「惡魔」面容，消息曝光後引發外界討論。

綜合報道，由18世紀英國知名畫家Joshua Reynolds（1723-1792）創作的油畫《紅衣主教蒲福之死》（The Death of Cardinal Beaufort），該作品描繪的是英國史上最傑出劇作家莎士比亞（William Shakespeare）所創作的歷史劇《亨利六世》（Henry VI）中一幕死亡場景。為紀念Joshua的300歲冥壽，英國國民信託通過現代技術，花了7個月時間修復這幅畫作，卻意外發現「魔鬼藏在細節中」，一隻惡魔趴在床頭，靜靜看著在床上垂死的畫作主角蒲福。國家信託更特別在今年萬聖節公布發現，引發討論。