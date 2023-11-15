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國際
2023-11-15 16:25:00

魔鬼在細節｜18世紀畫作修復後驚見「惡魔」　疑遭人封印逾200年

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Joshua Reynolds（1723-1792）創作的油畫《紅衣主教蒲福之死》（The Death of Cardinal Beaufort）。(X)

Joshua Reynolds（1723-1792）創作的油畫《紅衣主教蒲福之死》（The Death of Cardinal Beaufort）。(X)

英國一幅有逾230年歷史的畫作近日被英國藝術、古蹟管理機構「國民信託」(National Trust)修復完成，竟驚見畫作背景暗藏一副「惡魔」面容，消息曝光後引發外界討論。

綜合報道，由18世紀英國知名畫家Joshua Reynolds1723-1792）創作的油畫《紅衣主教蒲福之死》（The Death of Cardinal Beaufort），該作品描繪的是英國史上最傑出劇作家莎士比亞（William Shakespeare）所創作的歷史劇《亨利六世》（Henry VI）中一幕死亡場景。為紀念Joshua300歲冥壽，英國國民信託通過現代技術，花了7個月時間修復這幅畫作，卻意外發現「魔鬼藏在細節中」，一隻惡魔趴在床頭，靜靜看著在床上垂死的畫作主角蒲福。國家信託更特別在今年萬聖節公布發現，引發討論。

18世紀畫作修復後驚見「惡魔」，疑遭人封印逾200年。(X) 料Joshua離世後加工將惡魔「封印」。(X)

料後人在Joshua離世後加工將惡魔「封印」

國家信託表示，《紅衣主教蒲福之死》於1789年在莎士比亞畫廊（Shakespeare Gallery）首次展出，但當時的人無法接受惡魔形象出現在畫作中，引發不小輿論，但Joshua拒絕更改自己的作品，後人只能在他離世後加工，讓惡魔的形象消失在背景之中。國家信託透露，修復過程中，至少發現惡魔臉上有6層塗漆，就這樣被「封印」了逾200年。

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