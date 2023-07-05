魔鬼情人｜車震男病人心臟病發 女護士怕婚外情曝光見死不救 仲謊稱：相聚40分鐘「齋talk」

現實是殘酷的，魔鬼情人隨時攞命！英國一名已婚女護士與男病人發展地下情逾1年，兩人某次在停車場「車震」時，男病人心臟病發昏倒，女護士因害怕婚外情曝光，沒有立即電召救護車，最終導致男病人失救死亡。護士所屬的醫院事後舉行紀律聆訊，院方其後將護士解僱。

魔鬼情人｜護士與病人日久生情

英國《太陽報》周二報道，案中42歲女護士威廉斯(Penelope Williams)在北威爾斯一間醫院的泌尿科病房工作，需洗腎的男病人定期覆診，兩人互生情愫，於2021年1月發展地下情。約一年後，兩人某晚深夜在醫院停車場一輛汽車的後座發生關係，男病人突然心臟病發。根據紀律聆訊，當時威廉斯並沒第一時間電召救護車，而是打電話懇求一名同事幫忙。

同事著她呼召救護車，趕到現場時發現男病人已不省人事，但威廉斯仍未召喚救護車。同事報案，也立即幫男病人進行CPR急救。