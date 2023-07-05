魔鬼情人｜車震男病人心臟病發 女護士怕婚外情曝光見死不救 仲謊稱：相聚40分鐘「齋talk」

現實是殘酷的，魔鬼情人隨時攞命！英國一名已婚女護士與男病人發展地下情逾1年，兩人某次在停車場「車震」時，男病人心臟病發昏倒，女護士因害怕婚外情曝光，沒有立即電召救護車，最終導致男病人失救死亡。護士所屬的醫院事後舉行紀律聆訊，院方其後將護士解僱。
魔鬼情人｜護士與病人日久生情
英國《太陽報》周二報道，案中42歲女護士威廉斯(Penelope Williams)在北威爾斯一間醫院的泌尿科病房工作，需洗腎的男病人定期覆診，兩人互生情愫，於2021年1月發展地下情。約一年後，兩人某晚深夜在醫院停車場一輛汽車的後座發生關係，男病人突然心臟病發。根據紀律聆訊，當時威廉斯並沒第一時間電召救護車，而是打電話懇求一名同事幫忙。
同事著她呼召救護車，趕到現場時發現男病人已不省人事，但威廉斯仍未召喚救護車。同事報案，也立即幫男病人進行CPR急救。
魔鬼情人｜護士大話連篇
一名警員在庭上作供稱，他們當時把男病人抬出汽車後座時，男病人的褲子退到腳踝，其後證實他死於心臟病發作以及由醫療問題觸發的腎病。
根據紀律聆訊，威廉斯除了延誤施救，還向警員撒謊，稱男病人透過Facebook聯絡她，表示自己身體不適，於是她便到場查看，兩人在一起40分鐘，期間「只是談話」，之後男病人「便痛苦呻吟，更突然死亡」。威廉斯其後才向警方承認兩人有婚外情，事發當晚他們是相約見面。
魔鬼情人｜護士「罪有應得」
聆訊中，院方關注威廉斯在男病人昏倒後並沒召喚救護車，甚至其同事催促後依然沒有。聆訊於去年5月舉行，院方其後基於威廉斯與男病人發展地下情而將她解僱，近日，護士及助產士委員會亦裁定她違反禁止與病人發生性關係的專業指引，撤銷其護士註冊。