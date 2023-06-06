魔鬼母女！非裔婦殺七旬母夥19歲女兒電鋸分屍 BBQ屍塊 垃圾袋藏腦組織

這樣冷血的女兒和孫女……美國馬里蘭州發生駭人倫常兇案，一名婦人涉嫌殺害七旬母親後，夥同19歲女兒用電鋸分屍，並以碳爐燒烤屍塊，圖毀屍滅跡。警員接獲舉報後登門調查，在屋內嗅到腐屍氣味，並在地上發現血漬及人體組織，遂揭發案件。

英國《每日郵報》報道，法庭文件披露，案發於5月23日，居於馬里蘭州喬治王子縣(Prince George's county)的44歲非裔女子克雷格(Candace Craig)與71歲母親瑪格麗特(Margaret Craig)爭吵後將對方殺死，還要求19歲女兒哈迪(Salia Hardy)協助處理屍體。

警方調查 疑兇如常應門

警方本月2日接獲匿名電話舉報，指一段時間沒見過瑪格麗特，擔心她人身安全。警員遂到克雷格住所調查，克雷格應門，並讓他們入屋搜查。法庭文件指，當警員進入地牢，便聞到腐屍氣味，並在3個垃圾膠袋旁的地上發現血漬和人體組織。