魔鬼母女！非裔婦殺七旬母夥19歲女兒電鋸分屍 BBQ屍塊 垃圾袋藏腦組織

這樣冷血的女兒和孫女……美國馬里蘭州發生駭人倫常兇案，一名婦人涉嫌殺害七旬母親後，夥同19歲女兒用電鋸分屍，並以碳爐燒烤屍塊，圖毀屍滅跡。警員接獲舉報後登門調查，在屋內嗅到腐屍氣味，並在地上發現血漬及人體組織，遂揭發案件。
英國《每日郵報》報道，法庭文件披露，案發於5月23日，居於馬里蘭州喬治王子縣(Prince George's county)的44歲非裔女子克雷格(Candace Craig)與71歲母親瑪格麗特(Margaret Craig)爭吵後將對方殺死，還要求19歲女兒哈迪(Salia Hardy)協助處理屍體。
警方調查 疑兇如常應門
警方本月2日接獲匿名電話舉報，指一段時間沒見過瑪格麗特，擔心她人身安全。警員遂到克雷格住所調查，克雷格應門，並讓他們入屋搜查。法庭文件指，當警員進入地牢，便聞到腐屍氣味，並在3個垃圾膠袋旁的地上發現血漬和人體組織。
犯罪現場遍布血漬
此外，警員在地牢檢獲一把刀，並在附近不同地方發現一把電鋸、切割用具和清潔用品等。整個地牢血漬斑斑，屍塊放在克雷格睡房裡一個藍桶內，垃圾袋內疑有死者腦部組織；警方並懷疑克雷格曾以碳爐燒烤屍塊。
根據法庭文件，哈迪供稱，外婆瑪格麗特曾威脅要向警方舉報母親克雷格使用信用卡詐騙的罪行，克雷格隨後便襲擊對方。警方正調查其具體犯案動機。
報道指，克雷格已被控一級及二級謀殺罪，哈迪亦被控協助犯罪。克雷格不准保釋，正還柙候審，將於7月3日提堂。