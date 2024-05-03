魔鬼父親｜6歲仔被嫌太肥 迫上跑步機狂跑重傷亡(有片)

美國新澤西州一名31歲父親因為嫌棄自己的6歲兒子太肥，強迫對方長時間在跑步機上進行高強度運動，即使多次疲累摔倒仍不准停下(影片截圖)

美國新澤西州一名31歲父親因為嫌棄自己的6歲兒子太肥，強迫對方長時間在跑步機上進行高強度運動，即使多次疲累摔倒仍不准停下。母親後來發現兒子身上有不明瘀傷，送院後健康突惡化，最終身亡。父親被控謀殺罪，周二(4月30日)出庭受審，若罪成將被判處終身監禁。

報道指，該名6歲男童名叫Corey Micciolo，在2021年4月2日因為全身多處受傷身亡。警方調查發現，其31歲父親Christopher Gregor嫌兒子太胖，於是帶他赴健身室，長時間在跑步機上進行高強度運動。健身室閉路影片看到，Christopher不斷要求Corey在跑步機上訓練，過程中Corey因為跟不上跑步機的速度多次摔倒。但Christopher卻不斷提高訓練強度，還直接將摔倒的兒子抱回跑步機上，強迫對方繼續。

事發後幾天，Corey母親Breanna Micciolo發現他身上都是瘀青，立即向兒童保護單位舉報，並於2021年4月1日帶兒子到醫院檢查，當時Corey向醫生透露自己因為太胖所以被父親強迫跑步。沒想到在翌日，Corey出現嘔吐、走路不穩的情況，緊急送院後不治。

法醫驗屍後發現，Corey的死因為鈍器受傷、心臟和肝臟挫傷、急性發炎、敗血症，認定遭到他殺。後續進行詳細檢驗發現，Corey長期遭受到虐待，除了身上原本舊傷，並在死亡4到12小時之前曾受到急性創傷。Christopher原本因為虐待兒童罪被捕，2022年3月轉被指控一級謀殺罪名，周二出庭受審，若罪成恐將面臨終身監禁。