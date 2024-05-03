熱門搜尋:
郭晉安 五月天香港演唱會2024 日圓匯率走勢 九龍城寨之圍城 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 最低工資 SEASONS PLACE LOONG 9 流感 母親節2024 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 行山路線 健身 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-05-03 14:38:14

魔鬼父親｜6歲仔被嫌太肥 迫上跑步機狂跑重傷亡(有片)

分享：
美國新澤西州一名31歲父親因為嫌棄自己的6歲兒子太肥，強迫對方長時間在跑步機上進行高強度運動，即使多次疲累摔倒仍不准停下(影片截圖)

美國新澤西州一名31歲父親因為嫌棄自己的6歲兒子太肥，強迫對方長時間在跑步機上進行高強度運動，即使多次疲累摔倒仍不准停下(影片截圖)

美國新澤西州一名31歲父親因為嫌棄自己的6歲兒子太肥，強迫對方長時間在跑步機上進行高強度運動，即使多次疲累摔倒仍不准停下。母親後來發現兒子身上有不明瘀傷，送院後健康突惡化，最終身亡。父親被控謀殺罪，周二(4月30日)出庭受審，若罪成將被判處終身監禁。

美國新澤西州一名31歲父親因為嫌棄自己的6歲兒子太肥，強迫對方長時間在跑步機上進行高強度運動，即使多次疲累摔倒仍不准停下(影片截圖) 美國新澤西州一名31歲父親因為嫌棄自己的6歲兒子太肥，強迫對方長時間在跑步機上進行高強度運動，即使多次疲累摔倒仍不准停下(影片截圖) 美國新澤西州一名31歲父親因為嫌棄自己的6歲兒子太肥，強迫對方長時間在跑步機上進行高強度運動，即使多次疲累摔倒仍不准停下(影片截圖) 美國新澤西州一名31歲父親因為嫌棄自己的6歲兒子太肥，強迫對方長時間在跑步機上進行高強度運動，即使多次疲累摔倒仍不准停下(影片截圖) 美國新澤西州一名31歲父親因為嫌棄自己的6歲兒子太肥，強迫對方長時間在跑步機上進行高強度運動，即使多次疲累摔倒仍不准停下(影片截圖) 美國新澤西州一名31歲父親因為嫌棄自己的6歲兒子太肥，強迫對方長時間在跑步機上進行高強度運動，即使多次疲累摔倒仍不准停下(影片截圖) 美國新澤西州一名31歲父親因為嫌棄自己的6歲兒子太肥，強迫對方長時間在跑步機上進行高強度運動，即使多次疲累摔倒仍不准停下(影片截圖) 美國新澤西州一名31歲父親因為嫌棄自己的6歲兒子太肥，強迫對方長時間在跑步機上進行高強度運動，即使多次疲累摔倒仍不准停下(影片截圖) 美國新澤西州一名31歲父親因為嫌棄自己的6歲兒子太肥，強迫對方長時間在跑步機上進行高強度運動，即使多次疲累摔倒仍不准停下(影片截圖) 該名6歲男童名叫Corey Micciolo，在2021年4月2日因為全身多處受傷身亡。 母親曾指這位「父親」直到Corey5歲才出現要求探視權，之後就開始虐待兒子。 父親面臨謀殺罪周二(4月30日)出庭受審，若罪名成立，將被判處終身監禁。 母親曾指這位「父親」直到Corey5歲才出現要求探視權，之後就開始虐待兒子。 母親曾指這位「父親」直到Corey5歲才出現要求探視權，之後就開始虐待兒子。

父恐被判處終身監禁

報道指，該名6歲男童名叫Corey Micciolo，在2021年4月2日因為全身多處受傷身亡。警方調查發現，其31歲父親Christopher Gregor嫌兒子太胖，於是帶他赴健身室，長時間在跑步機上進行高強度運動。健身室閉路影片看到，Christopher不斷要求Corey在跑步機上訓練，過程中Corey因為跟不上跑步機的速度多次摔倒。但Christopher卻不斷提高訓練強度，還直接將摔倒的兒子抱回跑步機上，強迫對方繼續。

事發後幾天，Corey母親Breanna Micciolo發現他身上都是瘀青，立即向兒童保護單位舉報，並於2021年4月1日帶兒子到醫院檢查，當時Corey向醫生透露自己因為太胖所以被父親強迫跑步。沒想到在翌日，Corey出現嘔吐、走路不穩的情況，緊急送院後不治。

法醫驗屍後發現，Corey的死因為鈍器受傷、心臟和肝臟挫傷、急性發炎、敗血症，認定遭到他殺。後續進行詳細檢驗發現，Corey長期遭受到虐待，除了身上原本舊傷，並在死亡4到12小時之前曾受到急性創傷。Christopher原本因為虐待兒童罪被捕，2022年3月轉被指控一級謀殺罪名，周二出庭受審，若罪成恐將面臨終身監禁。

Ad Block

5歲「出現」要求探視權 涉多次虐兒

母親曾指這位「父親」直到Corey5歲才出現要求探視權，之後就開始虐待兒子。兒子第二次單獨見父親後已嘴角受傷、衣服有血迹，惟Christopher稱只是「踢足球不小心踼到」，之後長達1年半時間母親一直向兒童保護部門尋求幫助，卻只是被要脅如果不遵守探視權，法官會直接將撫養權判給父親。
 

時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖） 時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖） 時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖） 時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖） 時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖） 時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖） 時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖） 時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖） 時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖） 時差適應9招 旅行Jet lag點算好？（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受